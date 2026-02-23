En gráficos: las fases de la operación del Ejército de México contra "El Mencho"

Así lo dejó ver el reporte que hizo este lunes el jefe del Ejército mexicano, el general Ricardo Trevilla Trejo, al dar a conocer los detalles de cómo fue localizado "El Mencho" en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

Trevilla Trejo informó que la Inteligencia Militar Central había seguido durante un tiempo al círculo de confianza de "El Mencho" hasta que, el pasado sábado, detectaron que una mujer relacionada con Oseguera Cervantes se había trasladado hasta Tapalpa.

Miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional se movilizaron por tierra y aire y planearon una operación de captura sobre el líder del CJNG.

Al ser sorprendidos, los guardias del jefe del narcotráfico lanzaron "un ataque muy violento", aseguró Trevilla Trejo, el cual fue repelido por las fuerzas de élite militares. Murieron ocho presuntos delincuentes, pero otros lograron huir con su jefe.

"'El Mencho' y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Entonces, aledaña estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige 'El Mencho' y su círculo cercano", relató el general.

Al quedar cercados, los miembros del CJNG lanzaron un segundo enfrentamiento contra los militares, que lograron neutralizarlos. En la reyerta, "El Mencho" y dos de sus escoltas resultaron gravemente heridos.

Equipos médicos de las fuerzas militares llegaron al lugar, según Trevilla Trejo, y trasladaron en helicóptero al jefe del CJNG y los otros heridos. Pero los tres fallecieron en el trayecto.

Así es como cayó Nemesio Oseguera luego de más de 15 años de liderar uno de los carteles más violentos del narcotráfico de México.

Su muerte desató una violenta reacción de otras células del CJNG en 20 estados del país, donde se produjeron más de 250 bloqueos de vías e incendios de vehículos y comercios.

Las autoridades reportaron la muerte de más de 60 personas, entre uniformados, funcionarios públicos y presuntos delincuentes.

BBC

FUENTE: BBC