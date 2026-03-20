Rusia denuncia los ataques "temerarios" de Ucrania contra importantes gasoductos

Las autoridades de Rusia han denunciado este viernes los ataques "temerarios" de las fuerzas de Ucrania contra los gasoductos Turkstream y Blue Stream, que sirven para transportar gas natural desde territorio ruso a Turquía a través del mar Negro, una situación que se produce a medida que Kiev "comete actos terroristas contra petroleros rusos y extranjeros en aguas internacionales".

"Estas acciones temerarias de Kiev son coherentes con los ataques terroristas autorizados contra petroleros rusos y extranjeros en aguas internacionales del Mediterráneo y el mar Negro, así como contra la infraestructura del Consorcio del Oleoducto del Caspio, una empresa con importante capital extranjero", ha indicado la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia , Maria Zajarova, en un comunicado.

En este sentido, ha alertado de que "mediante estos métodos, el régimen de (Volodimir) Zelenski espera no solo debilitar la posición de Rusia como proveedor fiable y país de tránsito de recursos energéticos, sino también mantener la crisis ucraniana en el centro de la atención internacional, especialmente en el contexto de la rápida evolución geopolítica en Oriente Próximo".

Además, ha lamentado que esto "puede acarrear consecuencias directas que dañen gravemente la seguridad energética regional, lo que amenaza con desestabilizar aún más el mercado energético global".

"Aunque los países occidentales admiten que la situación del mercado es problemática sin los recursos energéticos rusos, el régimen de Zelenski se opone abiertamente a sus intereses", ha aseverado.

María Zajarova María Zajarova hizo fuertes declaraciones sobre Ucrania. Foto: Efe. María Zajarova, de Exteriores de Rusia, habló sobre el incidente de Ucrania contra los gasoductos rusos. Foto: Efe. EFE

"El hecho de que el ataque ucraniano coincidiera con las reuniones de Zelenski con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y del primer ministro británico, Keir Starmer, en Londres el 17 de marzo, lleva inevitablemente a pensar en sus verdaderos beneficiarios", reveló.

Rusia asegura que apunta a negociar

Para Zajaroa, la intención de Ucrania "es impedir una solución sostenible a la crisis ucraniana abordando sus causas profundas, en consonancia con los acuerdos alcanzados durante la cumbre ruso-estadounidense en Alaska el 15 de agosto de 2025", ha señalado la funcionaria de Rusia.

Por último, ha afirmado que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado que el enemigo "está llevando a cabo estos ataques en una situación en la que no puede lograr su objetivo principal: infligir una derrota estratégica a nuestro país en el campo de batalla".

"El objetivo es claro: interrumpir el proceso de negociación diplomática y destruir todo lo que ya se ha logrado en las negociaciones", ha zanjado. Dpa