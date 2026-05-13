Rusia condiciona a Ucrania para charlar sobre la paz: qué pretende el invasor

Rusia pone a Ucrania ciertas condiciones para las conversaciones sobre paz con Kiev. La retirada ucraniana del Donbás y las "regiones rusas" en la agenda.

Rusia y su presidente Vladimir Putin consideran que falta camino para pensar en la paz. Foto: Dpa.

Rusia ha reiterado nuevamente que la negociación sobre la paz con las autoridades de Ucrania está condicionada a la salida de las tropas ucranianas de los territorios que todavía mantiene en la región de Donbás, formada por la provincias de Donetsk y Lugansk, ampliamente controladas por Rusia, y de las "regiones rusas".

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, "debe ordenar a las Fuerzas Armadas ucranianas que cesen el fuego y abandonen el territorio de Donbás", así como del resto de "territorios de las regiones rusas", sin precisar de cuáles estaría hablando.

"En ese momento se establecerá un alto el fuego y las partes podrán entablar negociaciones con tranquilidad, las cuales, por cierto, serán inevitablemente muy complejas y contendrán una gran cantidad de detalles importantes", ha apuntado Peskov, según recogen agencias rusas de noticias.

Rusia mantiene su postura ante Ucrania Así ha recordado que se trata de una directriz que se ha planteado ya en varias ocasiones durante el pasado, si bien no ha evitado hasta la fecha que las partes se hayan reunido, principalmente para abordar cuestiones humanitarias, como el traslado de muertos en combate, o el intercambio de prisioneros de guerra.

A nivel político apenas ha habido avances. La cuestión territorial y el control de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, continúan siendo los principales escollos para una negociación de paz real.