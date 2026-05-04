Ucrania quiere charlas de paz con Rusia, bajo apoyo de la Unión Europea y la OTAN

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski aborda con la Unión Europea, la OTAN y otros socios cómo "revitalizar" las negociaciones con Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha abordado este lunes con la Unión Europea (UE), la OTAN y otros socios cómo "revitalizar" el proceso de negociaciones de paz con Rusia, tras la "pausa" en los contactos a raíz del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Debido a la guerra en Irán, actualmente hay una obvia pausa en las negociaciones. Discutimos cómo revitalizar este proceso, los contactos con Estados Unidos y el papel de Europa en él", ha dicho Zelenski en un mensaje en redes sociales, tras un encuentro con líderes de Francia, Reino Unido, Italia, Noruega, Polonia, Finlandia, Canadá, la Unión Europea y la OTAN en el marco de la cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra en la capital de Armenia, Ereván.

"También hemos sobre la situación en la línea del frente. De forma importante, todos los socios señalaron que las posiciones de Ucrania son ahora significativamente más fuertes. Estoy agradecido a nuestros guerreros", ha manifestado Zelenski, quien ha desvelado que también ha habido "conversaciones detalladas sobre el refuerzo de las capacidades aéreas".

En este sentido, ha afirmado que el diálogo sobre este tema ha incluido "la producción de los sistemas y misiles europeos necesarios, el apoyo a la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés) --una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania-- y las formas de equipar a Europa con sus propias capacidades antibalísticas".

tropas ucranianas Ucrania soldados armas efe Las tropas de Ucrania resisten una dura guerra contra Rusia. Foto Efe EFE