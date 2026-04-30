El Ejército de Ucrania toma una medida extrema para seguir peleando contra Rusia

Luego de años de reclamos, el Ejército de Ucrania anuncia rotaciones obligatorias en el frente cada dos meses. Nadie elige luchar en la primera línea.

El jefe del Ejército de Ucrania, Oleksandr Sirski, anunció este jueves que las rotaciones de soldados desplegados en el frente serán obligatorias cuando estos militares hayan cumplido un máximo de dos meses de misión en posiciones de combate contra sus enemigos de Rusia.

Sirski explicó en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook que la adopción de esta decisión que muchos soldados vienen reclamando desde el comienzo de la guerra es ahora posible por la presencia masiva de drones en el frente.

“Los comandantes deben garantizar condiciones para que los militares estén en sus posiciones hasta dos meses con el consiguiente relevo, que deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de un mes”, explicó Sirski.

Ucrania y los drones en el frente El jefe del Ejército de Ucrania agregó que las rotaciones deben “planearse a tiempo teniendo en cuenta las circunstancias, el carácter de las acciones militares y las fuerzas y los medios existentes” en las distintas posiciones.

Sirski explicó que estos cambios se introducen en el contexto “del dominio de drones en el campo de batalla, que ha cambiado la lógica misma” de la guerra y el concepto del frente y la retaguardia.