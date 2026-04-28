Ucrania ataca con drones suelo de Rusia y mata a varios civiles: la respuesta rusa

Al menos tres civiles han muerto este martes a causa de ataques ejecutados por el Ejército de Ucrania contra la región de Bélgorod en Rusia , según han denunciado las autoridades, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Tres civiles han muerto en ataques con drones de las Fuerzas Armadas ucranianas", ha dicho el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, quien ha agregado que otras tres personas, entre ellas un adolescente de 16 años, han resultado heridas de diversa consideración.

Así, ha explicado que dos de las víctimas mortales iban en un vehículo alcanzado por un dron en la localidad de Bobrava, al tiempo que ha señalado que el adolescente herido era hijo de la pareja fallecida. El tercer fallecido es un hombre que iba en otro vehículo alcanzado por otro aparato en Voznesenovka.

Por otra parte, una refinería en Tuapsé, en Krasnodar, ha registrado un "incendio masivo" en las últimas horas por el impacto de "fragmentos de un dron" derribado por los sistemas de defensa antiaérea, según ha confirmado la Organización de Respuesta de Emergencias regional, sin informaciones sobre víctimas.

La situación ha llevado al alcalde de Tuapsé, Sergei Boiko, a ordenar una evacuación de los edificios situados cerca de la refinería y ha ordenar la apertura de un refugio en una escuela local. "Se pide a los residentes que sigan todas las recomendaciones (de las autoridades)", ha remachado el organismo.

drones ucranianos ala fija efe tropas ucranianas Ucrania Rusia y Ucrania se atacan con drones de ala fija, capaces de volar más lejos. Foto Efe EFE

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado que durante las últimas horas han sido destruidos 186 drones lanzados por Ucrania en las regiones de Astracán, Volgogrado, Rostov, Kursk, Krasnodar, el mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

Rusia responde

Al menos una persona ha muerto este martes a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra Krivói Rog, la ciudad natal del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el mandatario ruso, Vladimir Putin.

El jefe del Consejo de Defensa de Krivói Rog, Oleksander Vilkul, ha indicado en un mensaje que el ataque con drones rusos ha alcanzado "una instalación de infraestructura". "Desafortunadamente, un hombre ha muerto y otro ha resultado herido", ha señalado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 123 drones y ha asegurado que 95 han sido destruidos, si bien ha confirmado impactos en 16 puntos del país. "El ataque continúa, dado que hay drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado, al tiempo que ha pedido a la población que siga las normas de seguridad. Dpa