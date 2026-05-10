Putin dice que cree que la guerra de Rusia con Ucrania está "llegando a su fin"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este sábado que cree que el conflicto de su país con Ucrania está llegando a su fin.

"Creo que la cuestión está llegando a su fin", afirmó al referirse a la "operación militar especial" en Ucrania, al tiempo que condenó el apoyo occidental al gobierno de Kyiv.

Putin habló con periodistas tras un desfile militar reducido en la Plaza Roja de Moscú para conmemorar la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial.

La celebración anual de Rusia careció de la habitual exhibición de tanques y misiles, debido a preocupaciones de seguridad, ya que las autoridades temían que Ucrania pudiera atacar la Plaza Roja con drones.

Un alto al fuego de última hora entre Moscú y Kyiv, mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redujo el peligro de cualquier ataque y el desfile transcurrió sin incidentes.

Los comentarios de Putin llegaron apenas unas horas después de que utilizara su discurso del Día de la Victoria para justificar la guerra.

En ese discurso, el mandatario sostuvo que Rusia estaba librando una guerra "justa" y calificó a Ucrania como una "fuerza agresiva" que estaba siendo "armada y apoyada por todo el bloque de la OTAN".

Más tarde, cuando se le preguntó en una conferencia de prensa sobre la ayuda de Occidente a Ucrania, Putin dijo: "Ellos (Occidente) prometieron ayuda y luego comenzaron a avivar una confrontación con Rusia que continúa hasta el día de hoy. Creo que la cuestión está llegando a su fin, pero es un asunto serio".

Las fuerzas rusas se apoderaron de Crimea y de partes del este de Ucrania en 2014, y luego lanzaron una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Getty Images Militares rusos durante el desfile del Día de la Victoria celebrado este sábado en la Plaza Roja de Moscú.

Putin aseguró que solo se reuniría con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, una vez que se acordara un acuerdo de paz duradero.

"Es posible una reunión en un tercer país, aunque solo una vez que se hayan alcanzado acuerdos finales sobre un tratado de paz con una perspectiva histórica a largo plazo, para participar en este evento y firmar (el acuerdo). Pero debe ser un paso final", continuó.

El presidente ruso dijo que había escuchado que Zelensky estaba dispuesto a mantener una reunión personal, pero lo matizó: "No es la primera vez que escuchamos tales declaraciones".

Putin afirmó que estaría dispuesto a negociar nuevos acuerdos de seguridad para Europa, y que su socio de negociación preferido sería el excanciller de Alemania Gerhard Schröder.

El excanciller es un amigo de larga data de Putin, y es controvertido por su trabajo para empresas energéticas estatales rusas.

Como parte del alto al fuego liderado por EE.UU. durante el fin de semana, Kyiv y Moscú acordaron un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país.

No obstante, Putin señaló que Rusia aún no había recibido noticias de Ucrania sobre ningún intercambio.

Por primera vez en casi dos décadas no hubo equipamiento militar en el desfile de la Plaza Roja, que el Kremlin suele exhibir para proyectar el poder militar ruso en el escenario internacional.

También hubo muchos menos periodistas en el evento, y a muchos medios internacionales no se les permitió el acceso.

BBC

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FUENTE: BBC