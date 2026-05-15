Fuerte ataque de Ucrania en suelo de Rusia: civiles muertos, entre ellos un niño

Hay hasta ahora cuatro civiles muertos, entre ellos un niño, en un ataque de Ucrania en la región de Riazán, en territorio de Rusia.

Al menos cuatro civiles, entre ellas un niño, han muerto este viernes a causa de un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Riazán, según han denunciado las autoridades de Rusia, que han afirmado que dos edificios de varias plantas han sido alcanzados.

"Un ataque terrorista del régimen de Kiev contra Riazán ha dañado dos edificios residenciales de varias plantas", ha dicho el gobernador regional, Pavel Malkov, quien ha confirmado además que "restos de drones (interceptados) han caído además en los terrenos de una industria".

Asimismo, ha subrayado que al menos siete de los doce heridos en el ataque han sido hospitalizados, al tiempo que ha resaltado que las autoridades "empezarán próximamente a reparar los edificios dañados" y pagarán compensaciones a los familiares de los fallecidos y los heridos de Rusia.

"Todos los equipos de emergencia están en el lugar y hay esfuerzos de retirada de escombros en marcha", ha señalado Malkov, quien ha pedido a las instituciones correspondientes que "den toda la asistencia necesaria a las víctimas y familiares de los fallecidos", a los que ha trasladado sus condolencias.

Los drones, armas habituales de rusos y ucranianos en la guerra. Foto: Efe. Los drones de Rusia y de Ucrania no dejan de volar por las noches en suelo enemigo. Foto: Efe. EFE