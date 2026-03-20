Rebote en los mercados: suben el petróleo y el gas natural tras la crisis en el Golfo

Live Blog Post

El jefe del Pentágono afirmó que "no hay un plazo definitivo" para el fin de la guerra contra Irán

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el miércoles que no hay "un plazo definitivo" para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada hace tres semanas.

"No quisiéramos fijar un plazo definitivo", dijo Hegseth a los periodistas. "Vamos muy bien encaminados" y será el presidente Donald Trump quien decida cuándo detener la operación, añadió. "En última instancia, será decisión del presidente en qué momento digamos: 'Bien, hemos logrado lo que necesitamos'".

Además, aseguró haber destruido por completo la flota de submarinos de Irán y dañado considerablemente los puertos militares de la República Islámica. Hegseth también afirmó que la "flota de superficie" iraní también "dejó de ser un factor relevante" y confirmó que en casi tres semanas de conflicto "dañaron o hundieron más de 120 de sus buques de guerra".

"Sus submarinos, de los cuales llegaron a tener once, desaparecieron. Sus puertos militares quedaron inutilizados", insistió el jefe del Pentágono en una rueda de prensa junto al presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine.

El secretario de Guerra informó de que la capacidad de Irán de fabricar nuevos misiles balísticos "sufrió , probablemente, el golpe más duro" dentro de la contienda militar, y cayó "un 90 % desde el inicio del conflicto". "Lo mismo ocurre con los vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional, los drones kamikaze, cuya disponibilidad ha descendido un 90 %. Ciertamente, los iraníes seguirán lanzando ataques, lo sabemos, pero lo harían con mucha mayor intensidad si pudieran. El hecho es que no pueden", agregó.

Hegseth también defendió la guerra lanzada contra Irán junto con Israel, bautizada como operación "Furia Épica" en Estados Unidos y que, aseguró, es "diferente" a las guerras anteriores por tener "un enfoque de precisión absoluta" para destruir la Armada y las capacidades nucleares de Irán. Según el jefe del Pentágono, estos ataques "no tienen por objeto la construcción de naciones ni la promoción de la democracia, sino aplastar las amenazas directas contra Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses y nuestros intereses. Combatimos para vencer, y estamos venciendo bajo nuestros propios términos", dijo.