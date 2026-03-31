Irán impone peajes en el Estrecho de Ormuz y prohíbe el paso a buques de EE.UU. e Israel

En un movimiento que redefine el tablero económico global, la Comisión de Seguridad Nacional de Irán aprobó este martes una normativa que establece el cobro de peajes obligatorios para transitar por el Estrecho de Ormuz . La ley, que surge en el día 32 del conflicto bélico iniciado el pasado 28 de febrero, incluye una cláusula política determinante: se prohíbe explícitamente el ingreso a cualquier embarcación con bandera o intereses de Estados Unidos e Israel .

Este paso estratégico es vital para la economía del planeta, ya que concentra cerca del 20% del comercio mundial de crudo . La medida ahora aguarda el aval del Parlamento y del Consejo de los Guardianes para su implementación definitiva.

La propuesta de Teherán no es solo una declaración política, sino un ambicioso plan de recaudación. El esquema tarifario contempla dos modalidades que podrían transformar los costos logísticos internacionales:

Con estos gravámenes —justificados bajo conceptos de "seguridad, servicios de navegación y tasas ambientales"— Irán aspira a recaudar unos 100.000 millones de dólares anuales . Esta cifra es impactante, ya que superaría los ingresos actuales del país por la venta directa de petróleo, hoy golpeada por las sanciones y la guerra.

Tasa por volumen: Un sistema basado en la carga transportada, similar al que opera actualmente en el Canal de Suez .

La ofensiva económica de Irán se produce en un momento de parálisis comercial. Antes del estallido del conflicto bélico, el Estrecho de Ormuz registraba un promedio diario de 150 buques . Sin embargo, en el último mes, el tránsito mensual se ha desplomado a cifras similares a las que solían verse en un solo día.

Actualmente, el flujo está restringido estrictamente a naciones consideradas "aliadas" por el régimen iraní, mientras que las flotas de las naciones "enemigas" deben buscar rutas alternativas mucho más costosas y extensas.

Impacto en el precio del petróleo

La noticia de la aprobación de esta ley en la Comisión de Seguridad Nacional ha sumado presión al mercado energético. Con el barril de petróleo ya consolidado por encima de los 108 dólares, la institucionalización de un peaje en el punto de estrangulamiento más importante del mundo podría disparar los costos de fletes y seguros marítimos a niveles históricos.

La creación de un fondo de desarrollo regional financiado por estos peajes es vista por analistas occidentales como un intento de Irán de autofinanciar el esfuerzo bélico y compensar el aislamiento diplomático, convirtiendo el control geográfico en su principal arma de guerra frente a la coalición liderada por Washington.