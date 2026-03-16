Guerra en Medio Oriente: qué pasó en las últimas horas en el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos

El conflicto entre Estados Unidos , Israel e Irán entró este lunes en su decimoséptima jornada sin señales de tregua, en una de las escaladas más intensas desde el inicio de la guerra en Medio Oriente .

La madrugada estuvo marcada por ataques directos del Ejército de Israel sobre Teherán, así como de nuevas ofensivas iraníes contra territorio israelí y las bases estadounidenses en el Golfo, el cierre del Estrecho de Ormuz y una presión diplomática de la Casa Blanca sobre sus aliados europeos.

En ese contexto, la aerolínea Emirates Airlines anunció la suspensión total de todos sus vuelos con origen y destino en el Aeropuerto Internacional de Dubái. La decisión, de carácter indefinido, se vinculó al agravamiento del conflicto y al riesgo que implica el sobrevuelo de zonas alcanzadas por operaciones militares. La paralización afecta a la base de operaciones de la compañía en uno de los centros logísticos más importantes del mundo.

La Guardia Revolucionaria iraní informó una nueva oleada de ataques aéreos contra objetivos en Tel Aviv y el aeropuerto Ben Gurión, en Israel, y también contra bases de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos y Baréin. Según la agencia Fars, los blancos incluyeron centros de producción de armamentos aeroespaciales militares y las instalaciones estadounidenses de Al Zafra, en Emiratos, y de Jufeir y Cheikh Isa, en Baréin.

Tras ello, la Guardia Revolucionaria sostuvo que en esa ofensiva utilizó misiles hipersónicos Fatah, Emad y Qadr, además de misiles superpesados, misiles de alcance medio, sistemas de propulsión sólida y drones destructivos.

Circulación detenida en el Estrecho de Ormuz @MarineTraffic

En paralelo, Irán lanzó durante la madrugada y la mañana tres andanadas de misiles contra Israel, incluidos proyectiles de racimo. De acuerdo con la información difundida, los ataques causaron daños materiales en varios puntos del territorio israelí y una mujer sufrió heridas leves.

Nueva oleada de ataques israelíes

Del lado israelí, el ejército anunció una nueva “amplia oleada” de ataques simultáneos en Teherán, Shiraz y Tabriz. Más tarde, informó el inicio de una “ola de ataques a gran escala” contra objetivos estratégicos en la capital iraní. Según el comunicado difundido en su canal de Telegram, la ofensiva estuvo dirigida contra infraestructuras del régimen iraní. Los reportes preliminares incluidos en el material señalan impactos sobre centros de mando de la Guardia Revolucionaria, instalaciones de defensa aérea y sitios de logística militar en la periferia de Teherán.

Irán no da tregua y el Estrecho de Ormuz continúa cerrado

Irán endureció además su posición diplomática. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que su país no pidió un alto el fuego y sostuvo que la guerra solo terminará bajo condiciones que garanticen que una agresión externa no vuelva a repetirse. Esa definición coincidió con la continuidad del cierre del Estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio internacional de energía.

Donald Trump presionó a la OTAN

Desde Washington, Donald Trump elevó la presión sobre la OTAN. En una entrevista con el Financial Times, advirtió que la alianza tendrá “un futuro muy malo” si sus miembros no intervienen para garantizar la libre circulación en el Estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense afirmó que su país no debe asumir en soledad la protección de una ruta de la que dependen Europa y Asia, y sostuvo que los países que consumen petróleo del Golfo, entre ellos europeos y China, deben involucrarse de forma directa.

Donald Trump Donald Trump presionó a la OTAN. EFE

Aumentó el precio del barril del crudo

La situación en Ormuz impactó de inmediato en los mercados energéticos. El precio del crudo se mantuvo por encima de los US$100 por barril, impulsado por la posibilidad de interrupciones en el suministro mundial. La atención de analistas e inversores quedó concentrada en ese corredor marítimo, por donde circula alrededor del 20% del consumo global de petróleo, según el material aportado.