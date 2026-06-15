Acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán: los puntos clave y las advertencias de Donald Trump que definirán el futuro de Medio Oriente

El anuncio de un histórico memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán ha encendido una luz de esperanza para la estabilidad global. Tras semanas de alarmantes hostilidades y violaciones mutuas al alto el fuego, una operación diplomática liderada por Pakistán —con el respaldo estratégico de Qatar, Arabia Saudita y Turquía— ha logrado sentar las bases para frenar la escalada bélica.

Aunque los detalles del documento definitivo aún no se han hecho públicos, las declaraciones de los líderes involucrados y los comunicados oficiales ya permiten trazar la hoja de ruta de la negociación. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif , celebró en la red social X la “terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano”.

El impacto económico del anuncio fue inmediato. Tras la proclamación del presidente Donald Trump en Truth Social ("Naves del Mundo, arranquen sus motores. ¡Que fluya el petróleo!"), los mercados reaccionaron con optimismo: los futuros del barril de referencia Brent cayeron un 4%, el West Texas perdió un 4,6% y las bolsas asiáticas se dispararon.

Sin embargo, la reapertura total del estrecho de Ormuz —el paso marítimo más vital para el crudo mundial— no será automática. Aunque Trump autorizó la “apertura gratuita” y afirmó que el acuerdo busca que el estrecho quede “permanentemente libre de peaje”, Irán se reserva la última palabra. El vicecanciller iraní, Kazem Gharibabadi, advirtió que no habrá una apertura inmediata y que todo quedará supeditado a las mesas de diálogo. Expertos apuntan que, incluso si se cumple la premisa de desbloqueo, restablecer el flujo marítimo previo a la guerra tomará meses debido a los daños colaterales del conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

El núcleo duro de la negociación en Suiza será, sin duda, el programa nuclear iraní . Sobre la mesa se encuentra un factor crítico e inaplazable: el destino de los más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido que actualmente posee la República Islámica.

Irán programa nuclear planta EFE El OIEA observa las plantas nucleares de Irán ante los ataques de Estados Unidos. Foto Efe EFE

Las conversaciones formales para desmantelar o regular este inventario comenzarán oficialmente el próximo 19 de junio en Suiza, fecha en la que se firmará el memorando de entendimiento. Tanto el vicecanciller Gharibabadi como fuentes oficiales paquistaníes bajo condición de anonimato han confirmado que este punto es ineludible para alcanzar una paz duradera.

3. Alivio de sanciones económicas contra Irán

Para Teherán, la prioridad absoluta durante el periodo de tregua de 60 días es el alivio de las sanciones económicas impuestas por Occidente. A cambio de ceder en sus capacidades nucleares y garantizar el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, el gobierno iraní exige reactivar sus exportaciones energéticas y comerciales.

Trump ha mostrado disposición al levantar temporalmente el bloqueo naval sobre los buques iraníes en el Golfo Pérsico, pero la permanencia de esta medida dependerá exclusivamente de las concesiones que Irán haga en la mesa de negociación.

4. Las amenazas de Trump y el filtro del Congreso de EE.UU.

El futuro del acuerdo de paz pende en gran medida de la postura de Donald Trump. En una reciente entrevista con el New York Times, el mandatario estadounidense fue tajante al advertir que la tregua actual es condicionada: si no se alcanza un acuerdo nuclear definitivo, está completamente dispuesto a reiniciar los ataques militares contra Teherán. Además, Trump dejó sobre la mesa una polémica propuesta geopolítica al declarar que, si las negociaciones fallan, buscará convertir a Estados Unidos en "el guardián de Oriente Medio", exigiendo a cambio el 20% de los ingresos de la región. Esta advertencia vuelve a someter al estrecho de Ormuz y a la estabilidad de la zona a los mismos vaivenes e incertidumbres que arrastra desde el inicio de los ataques del Pentágono el pasado 28 de febrero.

donald trump presidente de estados unidos 11 EFE

Incluso si las administraciones de Washington y Teherán logran un consenso, el pacto final enfrentará un severo control institucional en el Capitolio. Cualquier convenio internacional de esta magnitud que sea firmado por la Casa Blanca será minuciosamente revisado por el poder legislativo de los Estados Unidos. Así lo remarcó el senador republicano Lindsey Graham, reconocido por su postura de línea dura hacia Teherán, quien recordó que la legislación estadounidense es clara al respecto: "según nuestra ley, cualquier acuerdo nuclear con Irán será enviado al Congreso para su revisión y votación”. Este contrapeso político añade una enorme presión a los negociadores, ya que el acuerdo podría ser rechazado por los legisladores norteamericanos.

El escrutinio intenso que promete el Congreso de EE.UU. implica que el éxito diplomático que se busque sellar el próximo 19 de junio en Suiza no dependerá únicamente de la voluntad del Ejecutivo, sino de la capacidad de lograr un difícil consenso político interno.