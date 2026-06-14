Fuerte desplome del petróleo: el Brent y el WTI se hunden tras el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

El barril de crudo sufre una fuerte caída en los mercados internacionales luego de confirmarse la reapertura del estrecho de Ormuz para el próximo 19 de junio.

Los mercados energéticos globales registran una jornada de extrema volatilidad y números rojos generalizados. El precio del petróleo cae fuertemente en todo el mundo tras la confirmación oficial del histórico acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, el cual se sellará formalmente el próximo viernes 19 de junio en Suiza.

La principal causa de este desplome financiero es el anuncio de la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz sin peajes y el fin del bloqueo naval norteamericano, una medida geopolítica que garantiza la libre circulación de los buques cisterna y amenaza con inundar el mercado con una masiva oferta de crudo.

El crudo Brent cotiza a la baja y busca perforar la barrera de los 80 dólares El impacto de la tregua en Medio Oriente golpeó de lleno a los principales indicadores de referencia en el sector de los hidrocarburos, provocando una corrección de precios acelerada:

Petróleo Brent (Referencia europea): En estos momentos, el barril opera en torno a los 83 dólares, mostrando una clara tendencia a la baja. Los analistas financieros estiman que, de mantenerse el ritmo de liquidación, el índice podría perforar el piso de los 80 dólares en las próximas horas.

Petróleo WTI (Referencia estadounidense): El crudo de Texas cotiza en una línea similar y ya se ubica en los 80 dólares, también con un índice marcadamente a la baja y perdiendo terreno a pasos agigantados.