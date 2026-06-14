Dónde y cuándo se firmará el acuerdo de paz que busca poner fin a la guerra en Medio Oriente

La firma del acuerdo de paz que busca cerrar meses de tensión y enfrentamientos en Medio Oriente ya tiene fecha y lugar definidos. Según confirmaron autoridades iraníes y fue respaldado por el propio Donald Trump , el documento será oficializado el próximo viernes 19 de junio en Suiza, en una ceremonia que reunirá a figuras clave de la diplomacia internacional.

Después de semanas de negociaciones y de múltiples gestiones diplomáticas, el gobierno iraní aseguró que el texto definitivo del entendimiento ya fue completado. La expectativa ahora está puesta en la ceremonia oficial que podría marcar un punto de inflexión en uno de los conflictos más sensibles del escenario global.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, confirmó que la firma del acuerdo se realizará en territorio suizo y sostuvo que el entendimiento contempla el "fin inmediato y permanente de la guerra y de las operaciones militares en todos los frentes", incluyendo el Líbano.

Kazem Gharibabadi, el diplomático iraní que confirmó la firma de un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos.

La ceremonia oficial tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza, país que históricamente ha sido elegido como sede de negociaciones internacionales por su neutralidad política y diplomática.

Aunque hasta el momento no trascendió la ciudad ni el lugar específico donde se desarrollará el encuentro, la confirmación de la fecha y del país anfitrión generó una fuerte expectativa en la comunidad internacional debido al alcance geopolítico del acuerdo.

La firma llega luego de un anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de Truth Social, donde aseguró que el pacto con la República Islámica de Irán ya se encuentra cerrado y listo para ser oficializado.

La ratificación internacional llegó desde Pakistán. El primer ministro Shehbaz Sharif confirmó a través de sus redes sociales que ambas partes acordaron un alto el fuego permanente y destacó que la firma oficial tendrá lugar en el país europeo.

Quiénes estarán presentes en la firma para terminar la guerra

Uno de los nombres confirmados para el encuentro es el del vicepresidente estadounidense, JD Vance. La presencia del número dos de la administración norteamericana fue mencionada por el propio Donald Trump y es interpretada como una señal de respaldo político al entendimiento alcanzado.

Por el lado iraní, las declaraciones oficiales fueron encabezadas por Kazem Gharibabadi, quien confirmó la finalización del texto del acuerdo. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente qué representantes de máximo nivel del régimen participarán de la ceremonia en Suiza.

La expectativa también está puesta en la posible asistencia de delegaciones diplomáticas de otros países involucrados en las negociaciones y en representantes internacionales que siguieron de cerca el proceso de mediación.

Los puntos centrales del acuerdo

Según detallaron las autoridades iraníes, uno de los aspectos más importantes del memorando establece el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes de conflicto.

El entendimiento también contempla el levantamiento total del bloqueo marítimo impuesto sobre Irán y la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Desde Teherán sostuvieron que el acuerdo representa una victoria diplomática para la República Islámica y afirmaron que Estados Unidos terminó solicitando negociaciones tras no alcanzar sus objetivos estratégicos.

Mientras tanto, Trump celebró públicamente el entendimiento y anunció la apertura de la navegación en Ormuz, destacando el potencial impacto positivo para el comercio internacional y el abastecimiento energético global.