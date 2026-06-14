Paz en Medio Oriente: Irán afirmó que el acuerdo con EE.UU. pone fin a la guerra y se proclamó vencedor

Tras más de tres meses en guerra, Irán y Estados Unidos arribaron a un acuerdo de paz que pone fin a la guerra y al bloqueo en Ormuz.

Luego del comunicado emitido este domingo por Donald Trump a través de Truth Social anunciando la finalización de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní Kazem Gharibabadi declaró que el acuerdo pone “fin inmediatamente a la guerra”.

“En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano”, estableció el diplomático en la televisión estatal bajo el control del régimen.

Irán Irán se siente fuerte en su negociación con Estados Unidos. Foto Efe EFE Irán: el vencedor de las negociaciones ante el enemigo que "vió sus objetivos reducidos a nada" A su vez, el funcionario del régimen iraní afirmó que Teherán resultó vencedor del conflicto en Medio Oriente iniciado el 28 de febrero con la operación militar lanzada por los Estados Unidos e Israel, siendo que el país liderado por Donald Trump "en su intento por llevar a cabo sus siniestros objetivos, sufrió duras derrotas en todos sus objetivos estratégicos, y la República Islámica de Irán obtuvo victorias en esta guerra", señaló.

"El enemigo se vio obligado a solicitar un alto el fuego y negociaciones", sentenció Gharibabadi.

Por otro lado, la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció a través de su cuenta de X que "la República Islámica de Irán, bajo el liderazgo de su líder mártir, ha completado su victoria sobre el enemigo estadounidense-sionista". Luego de meses de intensas negociaciones, la República Islámica confirmó la llegada a un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra en Medio Oriente.