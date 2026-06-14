Histórico: Donald Trump anunció un acuerdo de paz con Irán y ordenó el fin del bloqueo naval

El presidente de Estados Unidos confirmó que el pacto "está completo" y decretó la apertura del estratégico estrecho de Ormuz.

En un giro geopolítico sin precedentes que promete reconfigurar el escenario internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente que el acuerdo de paz con Irán está cerrado. A través de un mensaje directo, el mandatario estadounidense decretó el levantamiento inmediato de las restricciones navales en Medio Oriente, una medida de alto impacto para la economía y el comercio de combustibles a nivel global.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado”, afirmó Trump a través de su plataforma Truth Social. "¡Felicidades a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura del estrecho de Ormuz sin peajes y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo: ¡arranquen motores! ¡Que fluya el petróleo!”.

Posteo de Trump acuerdo con Irán A pesar de la contundencia del anuncio por parte de la Casa Blanca, las autoridades de Teherán se han mantenido en estricto silencio y, de momento, sigue sin haber una confirmación oficial de Irán.

Pakistán ratifica el pacto y anuncia el cese del fuego La confirmación internacional de las negociaciones llegó minutos después desde Islamabad. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, utilizó su cuenta oficial en la red social X para ratificar el éxito de la mediación diplomática entre ambas potencias.

posteo Shehbaz Sharif acuerdo con EEUU El mandatario pakistaní detalló los puntos clave del cese de hostilidades: