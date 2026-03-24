El precio del petróleo vuelve a superar los US$100 tras el negativa de Irán al diálogo
El barril de referencia en Europa subió más de un 4% en la sesión de este martes.
La volatilidad extrema continúa dominando el mercado energético global. Tras un breve respiro al inicio de la semana, el precio del barril de petróleo Brent volvió a perforar hacia arriba la barrera de los 100 dólares este martes. El cambio de tendencia responde a la negativa de Irán sobre la existencia de conversaciones formales con Washington, lo que reaviva el temor a una interrupción prolongada del suministro en Medio Oriente.
Rebote de precios en los mercados internacionales
Hacia las 4:45 GMT, durante la sesión asiática, el crudo Brent para entrega en mayo registró una subida del 4,26%, alcanzando los 104,20 dólares. Si bien el ritmo se moderó ligeramente pasadas las 8:00, el barril se mantuvo firme en los 101,7 dólares, consolidando un aumento cercano al 1,8% respecto al cierre previo.
Este repunte técnico y fundamental ocurre tras una jornada de lunes marcada por un desplome histórico:
Caída previa: El barril había retrocedido un 10,92% en el mercado de futuros de Londres.
Cierre del lunes: La cotización se había estabilizado apenas por debajo de los tres dígitos, en 99,94 dólares.
Del optimismo de Trump a la cautela de Teherán
El mercado había reaccionado inicialmente con entusiasmo ante el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien decretó una pausa de cinco días en los ataques a infraestructuras iraníes. El mandatario calificó los acercamientos como "productivos", lo que generó la esperanza de una desescalada inmediata.
Sin embargo, la persistencia de los ataques en la región y el rechazo explícito de las autoridades iraníes a las versiones de una negociación exitosa han devuelto la incertidumbre a los inversores. La falta de un canal de comunicación claro y la fragilidad de la tregua temporal sugieren que el alivio en los precios de los combustibles podría ser efímero.