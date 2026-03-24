El precio del petróleo vuelve a superar los US$100 tras el negativa de Irán al diálogo

El barril de referencia en Europa subió más de un 4% en la sesión de este martes.

El anuncio de Donad Trump fue una señal positiva frente a los mercados energéticos y financieros, que reaccionaron con fuerte baja en el precio del petróleo y suba de las acciones.

La volatilidad extrema continúa dominando el mercado energético global. Tras un breve respiro al inicio de la semana, el precio del barril de petróleo Brent volvió a perforar hacia arriba la barrera de los 100 dólares este martes. El cambio de tendencia responde a la negativa de Irán sobre la existencia de conversaciones formales con Washington, lo que reaviva el temor a una interrupción prolongada del suministro en Medio Oriente.

Rebote de precios en los mercados internacionales Hacia las 4:45 GMT, durante la sesión asiática, el crudo Brent para entrega en mayo registró una subida del 4,26%, alcanzando los 104,20 dólares. Si bien el ritmo se moderó ligeramente pasadas las 8:00, el barril se mantuvo firme en los 101,7 dólares, consolidando un aumento cercano al 1,8% respecto al cierre previo.

petróleo TradingView Este repunte técnico y fundamental ocurre tras una jornada de lunes marcada por un desplome histórico:

Caída previa: El barril había retrocedido un 10,92% en el mercado de futuros de Londres.

Cierre del lunes: La cotización se había estabilizado apenas por debajo de los tres dígitos, en 99,94 dólares. Del optimismo de Trump a la cautela de Teherán Donald Trump presidente de los Estados Unidos 9 EFE El mercado había reaccionado inicialmente con entusiasmo ante el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien decretó una pausa de cinco días en los ataques a infraestructuras iraníes. El mandatario calificó los acercamientos como "productivos", lo que generó la esperanza de una desescalada inmediata.