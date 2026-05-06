Los precios del petróleo bajan más de 7%, al compás de conversaciones alentadoras entre EE.UU. e Irán

Los precios del petróleo se derrumban este miércoles hasta -7,5% , acompañando las noticias que llegan desde Medio Oriente, donde ocurre la crisis del estrecho de Ormuz , que mantiene virtualmente cerrada desde hace casi dos meses esa vía estratégica del comercio energético global, por donde pasa el 20% del petróleo y del gas natural licuado.

En las últimas horas las conversaciones entre representantes de los gobiernos de Estados Unidos e Irán parecen estar conduciendo a buen puerto, alentando la posibilidad de una solución al problema de oferta generado en el mercado petrolero, que llevó el precio del crudo a superar los 120 dólares el barril.

Los precios del petróleo cayeron bruscamente el miércoles a mínimos de dos semanas, ante el creciente optimismo sobre un posible fin de la guerra en Oriente Medio, y los informes que indicaban que Estados Unidos e Irán estaban cerca de alcanzar un acuerdo de paz inicial.

Así lo informaron fuentes de la mediación en Pakistán a la agencia Reuters, indicando que habría un acercamiento en los términos de un memorando de una página. De todas maneras, como suele ocurrir en estos casos, nada está cerrado hasta que todo está cerrado. Desde Irán aseguraron que sólo aceptarían un acuerdo justo e integral.

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que estaban analizando una nueva propuesta de EE.UU, según indicó la agenda de noticias ISNA, de Irán.

Por su parte, en EE.UU. el medio Axios señaló que el gobierno de Donald Trump esperaba una respuesta formal en las próximas 48 horas, aunque destacando que éste es el punto de mayor acercamiento entre las partes desde el inicio de las hostilidades.

Precios a la baja

Los futuros del crudo Brent bajaron 8,22 dólares, un 7,48% respecto del cierre anterior, bajando hasta 101,65 dólares por barril a las 14:15 (hora argentina), luego de haber caído previamente debajo de los 100 dólares por primera vez desde el 22 de abril.

Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos, pierde 6,73 dólares, un 6,58%, hasta tocar los 95,57 dólares.

Tanto los contratos de crudo Brent como el WTI registraron su nivel más bajo en dos semanas. El Brent marcó un mínimo intra día de 96,75 dólares antes de recortar parte de las pérdidas. Fue luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que era "demasiado pronto" para considerar conversaciones cara a cara con Teherán, y de que un alto parlamentario iraní afirmara que la propuesta estadounidense era más una lista de deseos que una realidad.

"El anuncio de un acuerdo impulsaría aún más los futuros de inmediato; de hecho, incluso la posibilidad de un acuerdo ya está provocando una caída en los precios del petróleo", señaló Paola Rodríguez-Masiu, analista jefe de petróleo de Rystad Energy.

Escenario complejo

Pero aún en el caso en el que el estrecho de Ormuz se reabriera, el flujo mundial de petróleo tardaría en normalizarse. "El retraso de seis a ocho semanas entre las condiciones de acceso creíbles y la normalización real del flujo no es una estimación conservadora, sino una característica estructural del funcionamiento de los mercados navieros", añadió Rodríguez-Masiu.

Las pérdidas de suministro de crudo debido a la interrupción del tráfico marítimo a través del estrecho desde el inicio de la guerra en febrero han disparado los precios, con el Brent cotizando la semana pasada a su nivel más alto desde marzo de 2022.

Según la EIA, las reservas de petróleo crudo cayeron en 2,3 millones de barriles la semana pasada, hasta los 457,2 millones de barriles, en comparación con las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters, que preveían una reducción de 3,3 millones de barriles.