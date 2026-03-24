Israel avanza en el sur del Líbano: define una "zona de seguridad" para frenar a Hezbolá y desplaza civiles

El ministro Israel Katz confirmó que las FDI mantendrán presencia militar en la franja entre la frontera entre los países y el río Litani.

Las Fuerzas de Defensa de Israel anunció el avance sobre el sur del Líbano.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció la implementación de una zona de seguridad en el sur del Líbano que se extiende hasta el río Litani. La medida busca eliminar la amenaza del grupo Hezbolá y garantizar la protección de los habitantes del norte israelí.

La decisión fue comunicada tras una reunión con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, junto a otros altos mandos militares. Según Katz, el despliegue se mantendrá hasta que se considere neutralizado cualquier riesgo proveniente desde territorio libanés.

Presencia Israel Líbano Hezbolá Israel delimitó una zona de seguridad para evitar que los ciudadanos desplazados regresen a sus hogares mientras busca detener a Hezbolá. EFE El intento de control territorial de Israel Katz explicó que las FDI continuarán sus operaciones contra Hezbolá dentro del territorio libanés. En ese marco, confirmó que los civiles desplazados del sur del Líbano no podrán regresar a sus hogares ubicados al sur del río Litani mientras persista la amenaza. El control israelí se concentra en la franja delimitada entre la Línea Azul (considerada la frontera de facto entre los dos países) y el río Litani. En esa área se desarrollan operaciones militares y se ubica infraestructura vinculada al grupo armado.

Israel Destruye Puente En El Líbano X: @MundoEConflicto Esta zona, es considerada por la Organización de las Naciones Unidas como desmilitarizada. Donde, según los acuerdos vigentes, solo pueden operar la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) y el Ejército libanés.

Impacto en la población civil La medida implica el desplazamiento forzado de residentes libaneses que vivían en la región afectada. El ministro de Defensa remarcó que no se permitirá el retorno de civiles hasta que no exista presencia de Hezbolá ni riesgo de ataques con misiles hacia Israel.