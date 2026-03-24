Tensión en Medio Oriente|
Israel avanza en el sur del Líbano: define una "zona de seguridad" para frenar a Hezbolá y desplaza civiles
El ministro Israel Katz confirmó que las FDI mantendrán presencia militar en la franja entre la frontera entre los países y el río Litani.
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció la implementación de una zona de seguridad en el sur del Líbano que se extiende hasta el río Litani. La medida busca eliminar la amenaza del grupo Hezbolá y garantizar la protección de los habitantes del norte israelí.
La decisión fue comunicada tras una reunión con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, junto a otros altos mandos militares. Según Katz, el despliegue se mantendrá hasta que se considere neutralizado cualquier riesgo proveniente desde territorio libanés.
El intento de control territorial de Israel
Katz explicó que las FDI continuarán sus operaciones contra Hezbolá dentro del territorio libanés. En ese marco, confirmó que los civiles desplazados del sur del Líbano no podrán regresar a sus hogares ubicados al sur del río Litani mientras persista la amenaza. El control israelí se concentra en la franja delimitada entre la Línea Azul (considerada la frontera de facto entre los dos países) y el río Litani. En esa área se desarrollan operaciones militares y se ubica infraestructura vinculada al grupo armado.
Esta zona, es considerada por la Organización de las Naciones Unidas como desmilitarizada. Donde, según los acuerdos vigentes, solo pueden operar la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) y el Ejército libanés.
Impacto en la población civil
La medida implica el desplazamiento forzado de residentes libaneses que vivían en la región afectada. El ministro de Defensa remarcó que no se permitirá el retorno de civiles hasta que no exista presencia de Hezbolá ni riesgo de ataques con misiles hacia Israel.
En este marco, en los últimos días, las FDI destruyeron puentes sobre el río Litani que eran utilizados por Hezbolá para el traslado de combatientes y armamento. Los accesos restantes permanecen bajo control israelí para restringir la movilidad y el suministro del grupo.