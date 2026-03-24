A pesar de la tregua de Trump, Israel bombardeó distintos "centros de producción" en Irán

Si bien durante la jornada del lunes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , anunció una tregua de cinco días con Irán para que ambos países pudiesen dialogar, esta madrugada, el Ejército de Israel completó una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra el país iraní.

Así lo informó un comunicado que citó EFE. De acuerdo al texto, estos últimos bombardeos contra "centros de producción" del régimen iraní en Isfahán se engloban dentro de otros ataques contra diferentes puntos del país, sobre los que aún no han dado detalles.

Algunos de los objetivos de este accionar fueron contra un gasoducto de una planta energética en Jorramshahr, en el suroeste del país, y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán, según indicó la agencia iraní Fars.

Este lunes, el presidente Donald Trump comunicó en un posteo de Truth Social que Estados Unidos suspendía todos los planes de ataque militar contra plantas de energía e infraestructura en Irán .

En el posteo, Trump aseguró que las conversaciones mantenidas durante las últimas 48 horas habían sido "profundas, detalladas y constructivas" , lo que motivó la orden directa al Departamento de Guerra para posponer las represalias.

donald trump Truth Social/@realDonaldTrump

Israel bombardeó más de 3.000 objetivos desde que comenzó la guerra

Asimismo, el Ejército de Israel anunció este martes que bombardeó en todo Irán más de 3.000 objetivos del régimen desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.

El texto detalla que ayer, lunes, decenas de cazas israelíes completaron una nueva "oleada de ataques a gran escala" contra infraestructura en el centro de Teherán, bombardeando dos presuntos centros de mando de inteligencia, depósitos de armas y sistemas de defensa aérea.

El Ejército israelí alega que uno de esos cuarteles pertenecía a la rama de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y otro, al Ministerio de Inteligencia iraní. En total, Israel bombardeó anoche "más de 50 objetivos en el norte y centro de Irán", detalla el texto, que enumera entre ellos instalaciones para el lanzamiento y almacenamiento de misiles balísticos.

Los bombardeos de Israel causaron unos 1.040 muertos y cerca de 2.900 heridos en el Líbano; mientras que la ofensiva conjunta con Estados Unidos provocó al menos 1.230 muertos en Irán, según el último balance oficial de las autoridades, que no ha sido actualizado desde el 5 de marzo.