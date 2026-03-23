Milagro en Irán: rescataron a una persona viva entre los escombros tras un ataque estadounidense

En medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, los ataques en Teherán dejaron a un hombre bajo los escombros de un edificio.

A más de dos semanas del inicio de la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán, un nuevo ataque a un edificio en las afueras de Teherán dejó a una persona bajo los escombros en la noche del lunes.

Los trabajadores humanitarios de la Media Luna Roja iraní, sumado a los esfuerzos de los bomberos, lograron rescatar a la persona que se encontraba entre los escombros tras el ataque aéreo de las fuerzas estadounidenses. La secuencia quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El momento del rescate a una persona entre los escombros del edificio atacado en Teherán Sacan A Una Persona De Los Escombros En Teherán Ataque Estados Unidos X: @LilliunAzules Tregua de cinco días: la nueva estrategia de Trump Tras el anuncio del presidente Donald Trump de una tregua de cinco días, Estados Unidos suspendió todos los planes de atacar militarmente objetivos como infraestructuras y plantas energéticas en Irán, además de revelar que los mandatarios de ambos países en guerra mantuvieran una serie de presuntas conversaciones "profundas, detalladas y constructivas" según lo expresado por Trump.

"He instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso", estableció el presidente estadounidense.