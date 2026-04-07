En Irán rodean plantas eléctricas con cadenas humanas ante un posible ataque de Estados Unidos

En medio de la nueva escalada con Estados Unidos, un funcionario de Irán llamó a rodear plantas de energía ante las amenazas lanzadas por Donald Trump.

Irán difundió un llamado oficial para que jóvenes rodeen centrales eléctricas en medio de la creciente tensión con Estados Unidos.

Irán volvió a quedar en el centro de la tensión regional luego de que un funcionario difundiera un mensaje en video para convocar a jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas. El llamado apareció en un momento de máxima presión, con nuevas advertencias públicas de Donald Trump sobre posibles ataques contra infraestructura estratégica iraní.

El mensaje fue emitido por Alireza Rahimi, presentado por la televisión estatal como secretario del Consejo Supremo de Juventud y Adolescencia. En esa intervención, pidió la participación de jóvenes, atletas, artistas, estudiantes universitarios y docentes para concentrarse alrededor de las plantas de energía, a las que definió como parte del patrimonio nacional y del futuro de Irán.

Irán y una convocatoria en medio de la tensión El video difundido en las redes sociales El mensaje fue emitido por Alireza Rahimi, presentado por la televisión estatal como secretario del Consejo Supremo de Juventud y Adolescencia. Alireza Rahimi El movimiento apareció horas antes de que venciera un nuevo ultimátum lanzado por Trump, quien volvió a endurecer su discurso y amenazó con una ofensiva sobre infraestructura clave si no había avances en las exigencias planteadas a Teherán.

Más allá del efecto político del mensaje, la convocatoria volvió a exponer hasta dónde escala el conflicto cuando la infraestructura civil entra en el centro de la disputa. En las últimas horas, tanto AP como Reuters advirtieron que la presión sobre Irán creció al compás de las amenazas sobre plantas energéticas, puentes y otros servicios esenciales.

Donald Trump y un anunció que causa temor no solo en Irán El mandatario estadounidense anunció hoy que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", en referencia a Irán. "No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", aseguró el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.