Tensión en el mercado: el petróleo sube en la previa de que se cumpla el plazo del ultimátum de Trump a Irán

El precio del petróleo, tanto el WTI como el Brent, sube en la jornada de este martes. Mientras el mercado se mantiene expectante de la duración del conflicto en Medio Oriente.

La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán vuelve a poner al petróleo en el centro de la escena financiera.

El precio del petróleo sube y toca los US$116 en la previa de que se cumpla el plazo que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Irán reabra el estrtecho de Ormuz.

El petróleo WTI, de referencia en Estados Unidos, tocó los US$116, aunque luego bajó a US$114, una suba de 2%. En tanto, el crudo Brent se ubica en 109,44, aunque logró superar en la jornada los US$110,86.

"El mundo nunca ha experimentado una interrupción del suministro energético de tal magnitud", dijo Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), al periódico francés Le Figaro. A su vez, describió la crisis actual como "más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas".

En paralelo, las bolsas asiáticas recuperan terreno y cerraron con leves subas.