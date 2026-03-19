El petróleo se dispara a US$114 tras el ataque a Irán y el cierre de Ormuz

El crudo de referencia en Europa superó la barrera de los 110 dólares tras los bombardeos a centros energéticos iraníes.

El mercado energético global atraviesa este jueves su jornada más crítica desde el inicio de las hostilidades. El precio del petróleo Brent registró una subida abrupta, posicionándose en los 114 dólares por barril, impulsado por la destrucción de infraestructura clave en Irán y la parálisis total del Estrecho de Ormuz. Sin embargo, la tensión geopolítica ha generado un movimiento inesperado en Bruselas: la OTAN ha comenzado a "recapacitar" su postura frente a las exigencias de Estados Unidos.

Máxima tensión en los mercados: El crudo sin techo La escalada de las últimas horas, que incluyó ataques de precisión de Israel y EE. UU. contra el yacimiento de gas de Pars Sur y centrales eléctricas en Teherán, ha eliminado cualquier expectativa de corrección en los precios.

Brent a 114 dólares: El crudo europeo borró su estabilidad inicial y saltó por encima de los 100 dólares, una cifra que los analistas consideran el umbral de una posible recesión global.

Impacto en el suministro: Con el Estrecho de Ormuz prácticamente bloqueado, el 20% del petróleo mundial permanece atrapado en el Golfo, lo que obliga a las refinerías de Europa y Asia a buscar alternativas costosas en tiempo récord. Giro de la OTAN: Del rechazo al acercamiento con Trump Hasta hace apenas 48 horas, los aliados europeos de la OTAN le habían dado la espalda al presidente Donald Trump, rechazando el envío de buques de guerra para escoltar petroleros bajo el argumento de que "esta no es la guerra de Europa".

Donald Trump presidente de los Estados Unidos 12 EFE No obstante, ante el riesgo inminente de un desabastecimiento energético total y las duras advertencias de Trump sobre un "futuro muy malo" para la alianza, el secretario general Mark Rutte confirmó este miércoles que los miembros han iniciado conversaciones para buscar la "mejor manera" de reabrir el estrecho. Este cambio de parecer marca el inicio de un diálogo directo con Washington para coordinar una operación de seguridad marítima conjunta.

La amenaza iraní y el efecto en las bolsas El régimen de Teherán ha respondido a los bombardeos con ataques a instalaciones en Qatar, Kuwait y Arabia Saudí, lo que ha lastrado las bolsas europeas y de Wall Street. La destrucción de refinerías y puertos ha internacionalizado el costo de la guerra, afectando incluso a países que intentaban mantenerse neutrales.