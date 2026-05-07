Karina Milei encabezó los festejos mineros en San Juan, aunque en completo silencio. La secretaria de Gobierno estuvo presente en la Expo San Juan Minera, pero esquivó las declaraciones.

En una accidentada jornada con suspensiones y postergaciones de por medio, este jueves tuvo lugar el segundo día de la Expo San Juan Minera. Con un enfoque en la agenda política y económica de la actividad, Karina Milei fue la gran protagonista de la jornada, pese a su silencio público.

La secretaria de Gobierno llegó a tierras sanjuaninas acompañada del ministro del interior, Diego Santilli, y otros funcionarios nacionales. Luego de las suspensiones y postergaciones que se dieron por los daños ocasionados por el viento Zonda en el predio del Estadio del Bicentenario, “El Jefe” participó de la Mesa Federal Minera, junto a mandatarios provinciales -entre los que estaba Alfredo Cornejo- y del Acto por el Día de la Minería.

Más allá de los contratiempos que se dieron durante la jornada minera sanjuanina, en horas de la tarde se llevó adelante una de las actividades centrales de la Expo San Juan Minera: la Mesa Federal.

La misma contó con la participación de Karina Milei, Santilli y el secretario de Minería, Luis Lucero, además de más de 10 gobernadores de provincias mineras e industriales y referentes empresariales e institucionales. Lo curioso de este encuentro es que se dio a puertas cerradas en el interior del Velódromo Vicente Chancay, donde incluso miembros de la organización vieron frustrado su ingreso.

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Cómo pudo saber MDZ Online, la hermética reunión sirvió como un espacio de intercambio entre las autoridades nacionales y provinciales, donde cada gobernador pudo contar cómo se está desarrollando la actividad minera en su legislación. Sin embargo, en la misma no hubo grandes anuncios para el sector.

Respecto al “súper RIGI” que anunció en la mañana del jueves el presidente Javier Milei, tampoco hubo menciones ni precisiones, sino que desde el Gobierno nacional se encargaron de resaltar la importancia que ha tenido el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones para el boom minero en el país.