Trump planteó "liquidar lo que queda de Irán" y dejar el Estrecho de Ormuz a cargo de los países "que lo utilizan"

Trump mantuvo un intercambio con la OTAN estos últimos días, luego de advertir que el organismo tendría un "muy mal futuro" si no colaboraba.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su cuenta de Truth Social para plantear la eliminación del "Estado terrorista Iraní" y dejar el Estrecho de Ormuz a cargo de los países "que lo utizan", a modo de una nueva advertencia para la OTAN.

"Me pregunto qué pasaría si acabáramos con lo que queda del Estado terrorista iraní y dejáramos que los países que lo utilizan, y no nosotros, se hicieran responsables del llamado "Estrecho"", dice Trump en el posteo. "¡Eso pondría en marcha a algunos de nuestros "aliados" que no responden, y rápido!", concluyó el mandatario.

La advertencia de Trump y la respuesta de la OTAN Estas declaraciones de Trump se enmarcan en el intercambio que tuvo con la OTAN en los últimos días. Todo comenzó el pasado domingo, cuando el presidente estadounidense dijo que al organismo internacional le depararía un "muy mal futuro" si los aliados no colaboraban para reabrir el estrecho de Ormuz. "Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí", consideró el mandatario en diálogo con el periódico británico 'Financial Times'.

Frente a esto, la OTAN descartó este lunes que la alianza intervenga. Las autoridades de Alemania reiteraron que la guerra “no tiene nada que ver con la OTAN”, en palabras del portavoz gubernamental Stefan Kornelius y del canciller Friedrich Merz, quienes negaron cualquier despliegue militar alemán o de la alianza en la zona.