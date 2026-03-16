Donald Trump pone a la OTAN y a China contra las cuerdas para que se muevan contra Irán

Donald Trump augura que la OTAN enfrentará "muy mal futuro" si los aliados que la integran y China no ayudan a Estados Unidos a desbloquear Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que a la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN) le deparará un "muy mal futuro" si los aliados no colaboran en aras de reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico del comercio internacional de petróleo que se encuentra bloqueado por el Ejército de Irán.

"Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí", ha considerado Donald Trump en una entrevista con el periódico británico 'Financial Times' en la que ha apuntado a China y Europa como especialmente dependientes del petróleo de la zona. Por todo ello, ha asegurado, "si no hay respuesta" de estos o la misma es "negativa", el futuro de la OTAN será "muy malo".

El inquilino de la Casa Blanca ha realizado estas declaraciones poco más de un día después de haber instado a países como China, Japón, Francia, Corea del Sur o Reino Unido a acompañar a navíos estadounidenses en una misión naval internacional para desbloquear el estrecho de Ormuz, coyuntura que ha desatado una escalada de precios elevando el coste del barril de Brent, referencia en los mercados europeos, a los 106 dólares.

Donald Trump también presiona a China Señalando que será interesante ver qué países ayudan a Estados Unidos en una tarea "tan sencilla" como, ha considerado, es "mantener abierto el estrecho", Trump ha anotado que su Administración se encuentra en conversaciones con "unos siete países" de cara a la referida misión naval internacional, al tiempo que ha subrayado que "recordará" si recibe o no apoyo del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer.

Otan Nato La OTAN sigue fortaleciéndose en Europa. Foto: Nato. La OTAN recibe el pedido de Donald Trump de participar en la guerra con Irán. Foto: Nato. Reivindicando que China "también debería ayudar" en el desbloqueo de Ormuz porque, ha anotado, "el 90% del petróleo que consume procede del estrecho", el líder estadounidense ha advertido que podría llegar a posponer la cumbre prevista con el presidente de China, Xi Jinping, si Pekín no apoya a Estados Unidos a ese respecto.