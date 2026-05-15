Algo es algo: Rusia y Ucrania intercambian 205 prisioneros por cada parte

Rusia y Ucrania revelaron un nuevo canje de 205 prisioneros de guerra por cada bando. "El 15 de mayo del territorio controlado por el régimen de Kiev regresaron 205 militares rusos. A cambio fueron entregados 205 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania", informó el Ministerio de Defensa ruso.

La fuente informó del canje cuando los prisioneros rusos intercambiados se encontraban en Bielorrusia, donde recibieron " la ayuda psicológica y médica necesarias ".

Según el Ministerio de Defensa ruso, el intercambio fue posible gracias a la mediación humanitaria de Emiratos Árabes Unidos, que ya facilitó otros canjes de este tipo.

El intercambio fue confirmado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , una vez los prisioneros ucranianos habían entrado en territorio de su país.

"Es la primera etapa del intercambio de 1.000 por 1.000", dijo Zelenski en sus redes sociales, en referencia al canje acordado con el presidente de EE. UU., Donald Trump, a cambio de que Kiev se sumara a la tregua declarada por Moscú con motivo de la celebración el 9 de mayo en Rusia del aniversario de la victoria soviética sobre los nazis.

tropas rusas Rusia soldados prisioneros efe Los prisioneros de Rusia y Ucrania crecen tras más de cuatro años de guerra. Foto Efe

La tregua se extendió hasta el 11 de mayo. La parte ucraniana había expresado su temor a que los rusos no cumplieran con el intercambio acordado.

Los canjes anteriores

Según Zelenski, muchos de los retornados a Ucrania en este canje de prisioneros estaban en cautiverio desde 2022, el año en que comenzó la invasión a gran escala rusa que provocó esta guerra.

El anterior canje, de 193 prisioneros de cada bando, tuvo lugar el pasado 24 de abril. Efe