Tensión en Medio Oriente: un misil de Irán cayó a pocos metros de los mayores símbolos religiosos de Israel

El proyectil cayó en un estacionamiento del Barrio Judío, a pocos metros de sitios sagrados como el Muro de los Lamentos y la Mezquita de Al-Aqsa.

El Muro de los Lamentos fue cerrado por las fuerzas de seguridad israelíes.

Un misil lanzado desde Irán impactó en la Ciudad Vieja de Jerusalén, a pocos metros del Muro de los Lamentos, en el marco de una ofensiva de gran escala que elevó al máximo la tensión en Medio Oriente. Por el momento solo se reportó un herido.

El proyectil cayó en un estacionamiento del Barrio Judío, a unos 350 metros del Monte del Templo, uno de los sitios más sagrados del judaísmo y donde también se ubica la Mezquita de Al-Aqsa. A pesar de la magnitud del ataque, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas, aunque sí daños materiales en la zona.

Equipos de emergencia trabajaron en el lugar tras el impacto, mientras imágenes difundidas por medios israelíes mostraron una columna de humo elevándose cerca de las murallas y un cráter en una vía próxima a los barrios judío y armenio. Testigos reportaron fuertes explosiones luego de la activación de las alertas por misiles.

Ataque al muro de los lamentos El ataque se inscribe en una escalada de hostilidades que ya tuvo al menos ocho episodios de fuego cruzado en una sola jornada, convirtiéndose en uno de los momentos de mayor violencia reciente en el conflicto. La ofensiva no solo alcanzó el corazón de Jerusalén, sino también el norte de Israel.

El clima de tensión se profundiza luego de que, en los últimos días, se registraran impactos de fragmentos de misiles en zonas cercanas a puntos sensibles como la Biblioteca Nacional de Israel, el Parlamento israelí y la Iglesia del Santo Sepulcro.