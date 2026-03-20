La fuerte amenaza del régimen iraní que pone al mundo en alerta máxima

Irán advirtió que podría atacar a nivel global y aseguró que mantiene activa su producción de misiles, en medio de la escalada con Israel y tras rechazar las afirmaciones de Benjamin Netanyahu sobre un supuesto debilitamiento militar.

Irán amenazó el viernes con atacar lugares recreativos y turísticos en todo el mundo, e insistió en que sigue fabricando misiles.

El máximo portavoz militar de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, advirtió que "los parques, las zonas recreativas y los destinos turísticos" de todo el mundo no serán seguros para los enemigos de Teherán, lo que reaviva la preocupación de que pueda volver a utilizar ataques militantes fuera de Medio Oriente como táctica de presión, reportó la cadena CBS News.

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán refutó el viernes la afirmación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, del día anterior, de que la armada iraní había sido hundida y su fuerza aérea estaba hecha pedazos, y que la capacidad de Irán para producir misiles balísticos había sido eliminada.