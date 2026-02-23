"Parecía una zona de guerra": así fue la jornada de violencia que se vivió en Puerto Vallarta y otras localidades de México tras la captura de "El Mencho"

La captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como " El Mencho ", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató este domingo una ola de violencia en varios estados de México , causando pánico entre la población.

"¡Póngase en el piso abuelita, póngase en el piso!", decía mientras lloraba Yasmin Maya, una mexicana que vivió momentos de desesperación en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara en medio de la confusión de los pasajeros que corrían por la terminal aérea.

En el video grabado con su teléfono arrojado en el suelo y con la respiración agitada, Maya miraba confundida cómo los pasajeros huían en todas las direcciones.

El diario Milenio informó que el pánico cundió en el aeropuerto cuando un grupo de personas entró corriendo en busca de refugio tras escuchar disparos provenientes de una carretera cercana.

Si bien la ola de violencia no llegó al interior del aeropuerto, sí lo hizo a las calles de numerosos pueblos y ciudades del país, donde miembros del CJNG, una de las organizaciones criminales más temidas de México, incendiaron negocios y levantaron barricadas en represalia por la muerte de "El Mencho", quien falleció tras ser capturado por fuerzas especiales mexicanas.

Las escenas que se vivieron el domingo recordaron a muchos la violencia que estalló en el estado de Sinaloa después de la captura de otro notorio capo de la droga, Ovidio Guzmán López, en 2019, en un episodio que se bautizó como "el culiacanazo".

AFP via Getty Images Vehículos, comercios y bancos fueron quemados por miembros del cartel Jalisco Nueva Generación.

"Parecía una auténtica zona de guerra"

Al difundirse la noticia de la muerte de "El Mencho", miembros de su cartel lanzaron ataques en varios estados en los que la organización está activa, como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Puebla, en el centro del país, así como Baja California y Tamaulipas, en el norte.

En algunos lugares bloquearon carreteras lanzando púas y clavos al asfalto; en otros, se apoderaron de vehículos que luego incendiaron en plena calle. En paralelo, incendiaron docenas de bancos y negocios locales, como farmacias y gasolineras.

Las calles quedaron desiertas luego de que los ciudadanos buscaran refugio después de que estallara la violencia.

Imágenes grabadas por habitantes locales y turistas publicadas en redes sociales dejaron un testimonio de los momentos de terror que se vivieron.

Uno de los epicentros de la ola de violencia fue el concurrido balneario de Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más populares del Pacífico mexicano, donde se elevaron gigantescas columnas de humo y cuyo aeropuerto sufrió cancelaciones y desvíos de vuelos.

Sara Morales, quien estaba de vacaciones en Puerto Vallarta con sus hijos, comentó que les habían pedido que abandonaran la playa de Las Glorias.

"Tenía mucho miedo porque no sabía qué estaba pasando", declaró al periódico mexicano El Economista.

"Totalmente desprevenidos"

Jerry Jones, un estadounidense propietario de una revista orientada a la comunidad LGBT+ que ha vivido durante más de cuatro años en ese destino turístico, le dijo a la BBC que "nunca había experimentado algo así".

Describió que algunas personas se quedaron atrapadas en tiendas y que decenas de vehículos que estaban en el estacionamiento de un comercio "fueron quemados y destruidos".

Según Jones, los residentes de Puerto Vallarta estaban "totalmente desprevenidos" en la mañana del domingo cuando se conoció la noticia de la captura de "El Mencho" y los disturbios subsiguientes.

"El primer indicio que tuvimos de que algo estaba pasando fue que uno de nuestros lectores nos envió un video de un autobús incendiándose", dijo.

Minutos después, empezó a ver humo por toda la ciudad.

Aunque la situación se desarrolló rápidamente, Jones dijo que los residentes no recibieron información de las autoridades locales y que no había visto militares ni agentes en su vecindario hasta la tarde.

EPA Uno de los incendios que se registraron este domingo en Puerto Vallarta.

Según Jones, los residente locales estuvieron apagando incendios debido a que los bomberos estaban desbordados, además de ayudar a los turistas que no tenían acceso a alimentos.

Marc-André, un creador de contenido canadiense que también reside en Puerto Vallarta, dijo que la ciudad "parecía una auténtica zona de guerra".

"Había incendios por todas partes, como si cientos de coches ardieran al mismo tiempo en toda la ciudad", comentó en un video en su canal de YouTube. "Es desgarrador ver lo que está pasando".

Según un comunicado oficial, se registraron 252 bloqueos de carreteras y calles en 20 estados.

Tras la ola de violencia, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció en la mañana del lunes que habían cesado los bloqueos en las carreteras y que "prácticamente se ha restablecido toda la actividad" tras la violencia registradas en varios puntos del país.

Reuters Bomberos apagan el incendio de un autobús en Puerto Vallarta.

Más de 60 muertos en una violenta jornada

Mientras las autoridades continúan entregando este lunes información sobre el saldo de víctimas que dejó la ola de violencia, oficialmente se ha contabilizado la muerte de más de 60 personas durante y después del operativo contra el líder Cartel Jalisco Nueva Generación.

En un enfrentamiento en Tepalpan, Jalisco, fallecieron ocho presuntos delincuentes del círculo de seguridad de "El Mencho", informó el jefe del Ejército mexicano, el general Ricardo Trevilla Trejo.

La muerte de "El Mencho" y dos de sus escoltas, que habían resultado gravemente heridos en la operación, se produjo cuando eran trasladados a una base militar, según Trevilla.

Durante el domingo, en el estado de Jalisco se produjeron otros seis ataques atribuidos al CJNG en los que murieron:

25 guardias nacionales

1 custodio

1 funcionario de la Fiscalía General de Jalisco

1 mujer (civil)

30 presuntos delincuentes

Y en el vecino estado de Michoacán murieron cuatro presuntos delincuentes, según información oficial.

AFP via Getty Images La ola de violencia sembró el miedo en más de 20 estados mexicanos.

El operativo militar contra Oseguera Cervantes se da en medio de una campaña de presión del gobierno de Trump sobre la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para que intensifique su ofensiva contra el narcotráfico, con amenazas del mandatario estadounidenses de intervenir directamente en México.

La muerte de "El Mencho" es uno de los golpes más duros contra el narcotráfico desde la detención de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán "El Chapo" e Ismael "Mayo" Zambada, quienes se encuentran encarcelados en EE.UU.

Bajo el liderazgo de "El Mencho", el CJNG se expandió desde su base de poder original en Jalisco hasta operar prácticamente en todo México, convirtiéndose en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país, una de las razonas que explica por qué la ola de violencia abarcó tantos estados del país.

Tal ha sido el poder que ha acumulado la organización, que la Secretaría de Defensa indicó que durante el operativo militar del domingo se incautaron lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves.

El gobierno de Donald Trump había designado a principios del año pasado al CJNG como organización terrorista, acusándolo de traficar cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

La Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) ofrecía US$15 millones de recompensa por información que llevara a la captura de "El Mencho".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC