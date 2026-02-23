Se filtraron comprometedoras fotos del expríncipe Andrés jugando con un nene y está más complicado por el caso Jeffrey Epstein

El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor se vio nuevamente envuelto en el ojo de la tormenta cuando el portal de noticias TMZ reveló fotos fechadas en el año 2011 en las que se observa al hermano del rey Carlos III jugando con un nene en el interior de una residencia en Berkshire.

Las imágenes generaron un fuerte impacto no solo por el contexto actual, sino por un detalle que despertó controversia: en una de las ellas, ambos ruedan por el suelo una pelota con forma de pecho femenino, en la que se distingue un pezón.

En las imágenes, el menor aparece con el rostro pixelado y en otra toma se observa al exduque sentado junto a él en actitud relajada. Según TMZ, las fotos fueron captadas en la residencia real que ocupaba en Berkshire y habrían estado presentes otras personas.

El tabloide británico Daily Mail respaldó esa ubicación y planteó interrogantes sobre la identidad del niño. Por la fecha (2011) se descarta que se trate de un nieto del expríncipe, ya que sus hijas aún no tenían descendencia.

El Daily Mail vinculó además las imágenes con los archivos de Jeffrey Epstein , el financista condenado por delitos sexuales que mantenía una estrecha relación con exduque de York. En esos documentos, según el medio británico, figura un correo electrónico de septiembre de 2011 en el que Sarah Ferguson felicitaría a Epstein por un supuesto “bebé” cuya existencia habría conocido a través del propio Andrés.

La relación entre el hijo de Isabel II y Epstein ya había derivado en un escándalo internacional tras la denuncia de Virginia Giuffre, quien lo acusó de haber mantenido relaciones con ella cuando era menor. El caso se cerró con un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos, pero marcó un antes y un después en su vida pública.

Investigación y tensión en la Corona

En paralelo, el expríncipe declaró durante once horas ante la policía británica en el marco de una investigación que analiza si incurrió en “conducta inapropiada” cuando se desempeñaba como representante especial del Reino Unido para Comercio e Inversión entre 2001 y 2011. Se busca si pudo haber facilitado información confidencial vinculada a viajes oficiales y oportunidades de inversión en Asia y Afganistán.

Desde el entorno del rey Carlos III aseguraron que el monarca no fue informado con antelación del procedimiento policial. En un breve comunicado, el Palacio expresó que “la ley debe seguir su curso”, mientras la presión pública sobre Andrés sigue escalando.