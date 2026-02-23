Escándalo real: activistas colgaron en el Museo del Louvre una imagen del expríncipe Andrés tras ser detenido

Los activistas colgaron la imagen del expríncipe Andrés tras haber sido detenido e interrogado durante once horas por la Policía en el marco del caso Epstein.

Luego de la detención del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor el jueves pasado, activistas pertenecientes a una organización antimillonarios colocaron una fotografía del hermano del rey Carlos III del Reino Unido este domingo en el Museo del Louvre.

La imagen fue tomada por un fotógrafo de la agencia de noticias Reuters inmediatamente después de que el exmiembro de la realeza fuera sometido a un interrogatorio de 11 horas en una estación policial tras ser detenido por su conexión directa con el depredador sexual Jeffrey Epstein.

Epstein con el expríncipe Andrés El expríncipe Andrés fue detenido e interrogado durante 11 horas debido a presuntas filtraciones de documentación sensible a Jeffrey Epstein. La foto del expríncipe Andrés en el Louvre El grupo Everyone Hates Elon ("Todos odian a Elon", en referencia a Musk, el creador de Starlink y Tesla) expuso la foto del expríncipe Andrés hasta que fue retirada minutos después por personal del Museo del Louvre. De acuerdo con la publicación que realizaron en Instagram, la imagen tenía una descripción en un cartel debajo de ella, en el cual se leía "He's sweating now" ("Él está transpirando ahora"), en clara alusión a la declaración de una de las víctimas que aseguró haber sido abusada por el exduque de York.

Activistas Cuelgan Cuadro Del Expríncipe Andrés En El Museo Del Louvre X "¿Ver a un abusador repugnante por fin enfrentarse a un poco de justicia? Eso no tiene precio", escribió el grupo junto al posteo del momento en el que colgaban la fotografía con el objetivo de ridiculizar al miembro de la Casa de Windsor en uno de los museos más conocidos y visitados del mundo.

La detención del expríncipe Andrés La aprehensión del exduque de York se dió el jueves pasado (día en el que cumplió 66 años) en el marco de las presuntas filtraciones de documentación sensible al magnate financiero Jeffrey Epstein que habrían tenido lugar en el momento en el que el expríncipe ejercía como enviado especial de comercio del Reino Unido entre 2001 y 2011.