Carlos III habló sobre la detención de su hermano el expríncipe Andrés

El Rey Carlos III emitió un comunicado, luego de conocerse que su hermano Andrés fuera detenido por su vinculación con el caso Jeffrey Epstein.

Siendo joven, en entonces príncipe Andrés se vinculó con Jeffrey Epstein y ahora el rey Carlos III debe responder. Foto Efe

Carlos III, rey de Reino Unido, ha debido emitir un comunicado luego de conocerse que, a primera hora de la mañana de este jueves, su hermano Andrés, expríncipe, ha sido detenido y llevado a dependencias policiales. Seis vehículos llegaron a su casa y se lo llevaron, luego de registrarse el lugar, al igual que otros en los que residió.

Así las cosas, Carlos III difundió un comunicado. Andrés es severamente cuestionado por sin vínculo con Jeffrey Epstein, criminal con cargos de abuso de menores, que terminó suicidado en una cárcel de Estados Unidos. Entre otras cosas, se ha conocido que Carlos III dio dinero dinero al entonces príncipe Andrés para, se asegura, pagar a Virginia Giuffré, quien, siendo menor fue violada por el entonces príncipe. Aún Carlos III no se ha pronunciado sobre esto.

En el comunicado, el rey asegura seguir con preocupación el caso, aunque mantiene distancia para dejar trabajar a la justicia.

El texto de Carlos III de Reino Unido Textualmente la respuesta del monarca es la siguiente: "He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga esta cuestión de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes. En esto, como he dicho antes, cuentan con nuestro pleno y sincero apoyo y cooperación.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cy4gjvmkxx2o El entonces príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, con Virginia Giuffré y Ghislaine Maxwell al fondo. Foto Archivo MDZ "Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto.