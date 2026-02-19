Detuvieron al ex príncipe Andrés por su vínculo con Jeffrey Epstein y hay conmoción en la realeza británica

La Policía investiga correos eletrónicos del príncipe Andrés a Jeffrey Epstein y otros documentos que se filtraron desde que se abrieron las investigaciones.

En los últimos minutos, se supo que el expríncipe Andrés, actualmente Andrew Mountbatten-Windsor, fue detenido en su residencia de Reino Unido por "mala conducta" con respecto a los documentos y archivos del caso de Jeffrey Epstein.

Según se informó, la Policía se encuentra investigando la posible filtración de información cuando era representante comercial del Reino Unido. El expríncipe habría enviado información sensible a Jeffrey Epstein. La Policía Britanica examina correos electrónicos y otros documentos que se filtraron desde que se abrieron las investigaciones.

Cabe recordar que, en 2021, Virginia Giuffre, una de las víctimas de la red de trata de Epstein, denunció al exrealeza por abuso sexual. No obstante, eso se resolvió con un acuerdo extrajudicial millonario.