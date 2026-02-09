Escándalo: el expríncipe Andrés habría compartido información confidencial con Jeffrey Epstein

La Policía del Reino Unido realiza actualmente una investigación que indicaría que el expríncipe Andrés habría compartido información confidencial con el traficante de menores Jeffrey Epstein mientras ocupaba el cargo de enviado comercial británico. La denuncia fue presentada por el grupo antimonárquico Republic de acuerdo con la BBC y The Guardian.

Hasta el momento, la sospecha radicaría en que el hermano del rey Carlos III habría enviado datos oficiales sobre viajes a Singapur, Hong Kong y Vietnam entre 2010 y 2011 como representante especial de Comercio e Inversión del Reino Unido, cargo que mantuvo de 2001 hasta 2011.

A pesar de estar envuelto en diferentes polémicas debido a su vínculo con Epstein, el expríncipe Andrés negó firmemente cualquier irregularidad. No obstante, no ha salido a responder de forma pública las últimas acusaciones.

La denuncia de la organización contra la monarquía al exmiembro de la realeza fue encabezada por su director ejecutivo Graham Smith, el cual declaró el lunes a través de su cuenta de X que la acusación es por "sospecha de mala conducta en un cargo público y violación de secretos oficiales".

“Podemos confirmar la recepción de este informe y estamos evaluando la información de acuerdo con nuestros procedimientos establecidos”, afirmó un portavoz de la policía de Thames Valley.

La información confidencial que habría compartido con Epstein

De acuerdo con los archivos desclasificados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, existen diversos correos electrónicos entre Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés. En uno de ellos, fechado el 7 de octubre de 2010, el exmiembro de la realeza le envió a Epstein el detalle de sus viajes oficiales como enviado comercial a Singapur, Vietnam, Shenzhen (China) y Hong Kong.

Además, luego de ese recorrido, el hermano de Carlos III habría reenviado información oficial el 30 de noviembre, la cual había obtenido de Amit Patel, su asistente especial en ese entonces, tan solo cinco minutos después de haberlos recibido.

Por otro lado, ese mismo año también le habría compartido al magnate acusado de tráfico de menores un informe confidencial sobre oportunidades para invertir en la reconstrucción de Afganistán, proceso supervisado en ese momento por las fuerzas armadas del Reino Unido y financiado por el mismo gobierno.

Toda esta correspondencia entre ambos ocurrió luego de que Epstein fuera condenado por delitos sexuales relacionado con menores en 2008.

Si bien los enviados comerciales del gobierno del Reino Unido no son funcionarios públicos, las directrices indican que se encuentran obligados a seguir la confidencialidad de información sensible, ya sea de índole política, comercial, o estratégica que haya sido obtenida durante su actividad. Incluso tras dejar el cargo, la imposición se mantiene vigente y hasta existe la posibilidad de que quede sujeto a la legislación británica de secretos oficiales.

La respuesta de la realeza al escándalo

Los príncipes de Gales expresaron públicamente su apoyo a las víctimas del caso Epstein. A través de un portavoz del Palacio de Kensington, manifestaron su profunda preocupación por las revelaciones y reiteraron que su atención está puesta en quienes padecieron los abusos.