Caso Epstein: revelan la vida de Ghislaine Maxwell en prisión antes de declarar ante el Congreso

Tras la desclasificación de más de tres millones de archivos del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos , se reveló cómo cumplía su condena de 20 años de prisión la expareja y cómplice del magante financiero, Ghislaine Maxwell .

La rutina de la socia de Epstein quedó registrado por las cámaras de seguridad del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn , y apareció cuatro días antes de que Maxwell deba testificar ante el Congreso de los Estados Unidos este lunes por el caso en el que se la acusó de tráfico de menores.

La grabación, registrada por una cámara de seguridad el 1° de julio de 2020, en plena pandemia, muestra a Ghislaine Maxwell, de 63 años, minutos antes de las 14, en su día a día en su celda.

Antes de ser condenada a 20 años de prisión por delitos sexuales, la empresaria británica, formada en Oxford, llevaba una vida de privilegios ligada a Jeffrey Epstein. Fue hallada culpable, en particular, de reclutar a niñas menores de edad que el financista abusó sexualmente y, en algunos casos, de participar directamente en esos abusos, cometidos durante décadas.

Durante ese período, Maxwell gozaba de un acceso casi irrestricto a la mansión de Epstein en Florida, a su isla privada, a su jet y también a un refugio propio valuado en un millón de dólares en New Hampshire, donde permaneció oculta durante un tiempo.

En esos años, también se mostró públicamente junto a figuras de alto perfil, entre ellas Bill Clinton, Donald Trump y Andrew Mountbatten-Windsor, el príncipe Andrés del Reino Unido.

Foto: VIRGINIA ROBERTS. El príncipe Andrés con Virginia Roberts y Ghislaine Maxwell en 2001. El príncipe Andrés con Virginia Roberts y Ghislaine Maxwell en 2001. Maxwell fue acusada de tráfico de menores en el caso Epstein más tarde en 2022. Foto: VIRGINIA ROBERTS.

En la cárcel de Brooklyn en la que también se encuentran figuras como Luigi Mangione y Nicolás Maduro, Maxwell recibió el mismo trato que cualquier otro prisionero.

El traslado de Maxwell a un campamento de mínima seguridad

No obstante, un tiempo después fue trasladada a el Campamento Penitenciario Federal de mínima seguridad de Bryan, en el estado de Texas, luego de mantener un encuentro de nueve horas de dos días con el Fiscal General Adjunto del presidente estadounidense Donald Trump, llamado Todd Blanche. En esa reunión, la expareja de Epstein habría brindado detalles sobre su vínculo con el millonario fallecido.

El centro al cual fue trasladada Maxwell es conocido como "Club Fed" por las comodidades que gozan los reclusos allí, entre ellas comidas especiales, papel higiénico ilimitado y acceso a computadoras. Además, de acuerdo con fuentes citadas por CNN familiarizadas con la vida de Maxwell en prisión, la cómplice de Epstein tendría beneficiosos exclusivos para recibir visitas y tener más espacio en su celda tras reubicar a sus compañeras de reclusión.

La posibilidad de un indulto

Los archivos recientemente desclasificados volvieron a poner el foco sobre Ghislaine Maxwell y aportaron nuevas revelaciones, entre ellas su fotografía policial de julio de 2020 y un breve intercambio de correos electrónicos que mantuvo con la actual primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

La exmano derecha de Jeffrey Epstein fue condenada en 2021, dos años después de que el financista se suicidara mientras permanecía detenido en una cárcel de Manhattan. El fallo la declaró culpable de múltiples delitos, entre ellos conspiración para inducir a un menor a viajar con fines sexuales ilegales, conspiración para transportar a un menor con la intención de que participe en actividades sexuales delictivas, transporte de un menor con ese mismo fin y conspiración para cometer tráfico sexual de menores.

Desde su encarcelamiento, Maxwell insistió en reiteradas oportunidades ante la administración de Donald Trump para obtener un indulto presidencial o, en su defecto, una conmutación de la pena.

En ese marco, en octubre del año pasado, el entonces presidente Donald Trump reconoció públicamente que tenía la facultad de liberarla y aseguró que analizaría esa posibilidad. “Hace mucho que no oía ese nombre. Lo único que puedo decir es que tendría que revisarlo. Tendría que echar un vistazo”, declaró ante la prensa.

Pese a esas declaraciones, Trump no volvió a referirse a la eventual liberación de Maxwell y, al ser consultado por el caso, calificó a Epstein como “asqueroso”.

Ahora, la expareja y socia de Jeffrey Epstein deberá enfrentar al Congreso de los Estados Unidos para declarar sobre el caso que estremece tanto a los Estados Unidos como al mundo.