Un documento de Jeffrey Epstein vincularía a su esposa con la desaparición de Madeleine McCann

La desclasificación de documentos judiciales del caso Jeffrey Epstein reavivó el interés en la desaparición de Madeleine McCann.

La reciente desclasificación de documentos judiciales vinculados al caso del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein volvió a colocar en el centro de la escena uno de los misterios más resonantes de las últimas décadas: la desaparición de Madeleine McCann. Entre los materiales difundidos aparece una denuncia que menciona a Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Epstein, en relación con un supuesto avistamiento de la niña británica.

El paradero de Madeleine McCann, desaparecida en 2007 mientras vacacionaba con su familia en Praia da Luz, Portugal, continúa siendo desconocido. La aparición de su nombre en los documentos asociados al caso Epstein despertó nuevamente teorías y especulaciones sobre si la menor podría haber seguido con vida años después de su desaparición.

La testigo del secuestro de Madeleine McCann Según consta en los papeles judiciales, una persona cuya identidad no fue revelada declaró haber presenciado en septiembre de 2009 una escena que solo años más tarde —en el verano de 2020— se consideró relevante. En su testimonio, la denunciante asegura haber visto a una mujer que identificó posteriormente como Ghislaine Maxwell acompañada de una niña que, por sus rasgos físicos, le recordó a Madeleine McCann.

Madeleine McCann Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein. Archivo De acuerdo con la declaración, el hecho ocurrió un domingo de septiembre de 2009, cuando el testigo salió a realizar una compra y caminó detrás de una mujer y una niña, mientras un hombre de mediana edad avanzaba unos metros por delante. “Cuando me acerqué a la niña, me di cuenta de que se parecía a Madeleine McCann. La mujer intentaba apurarla y parecía preocupada por mi presencia”, señala el testimonio incluido en los documentos.

jeffrey epstein Departamento de Justicia de los EE. UU. El relato agrega que la niña se cubría el ojo derecho con la mano mientras caminaba y que miraba reiteradamente hacia atrás. “Al cabo de un rato, dejé de mirar”, sostiene el denunciante, quien aseguró haber reportado el hecho como un posible avistamiento en el sitio web dedicado a la búsqueda de la menor, aunque luego no volvió a reflexionar sobre el episodio.