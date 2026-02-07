Jeffrey Epstein y la Argentina: posibles víctimas, vínculos secretos y negocios fallidos

La reciente desclasificación de documentos judiciales en Estados Unidos volvió a poner a Jeffrey Epstein en el centro de la escena. Los archivos, difundidos de manera fragmentaria y con abundantes tachaduras, permiten reconstruir apenas retazos de una trama internacional que también incluye menciones a la Argentina y a ciudadanos locales.

El material, liberado por el Departamento de Justicia por imperativo legal, está lejos de ser completo. Falta contexto y abundan vacíos que dificultan interpretar hechos, vínculos y responsabilidades. Aun así, aparecen al menos 711 referencias al país o a argentinos dentro del universo de correos, reportes y anexos ahora públicos.

Entre los puntos más sensibles surge la posible existencia de víctimas argentinas. Un intercambio de correos entre agentes del FBI menciona la necesidad de traductores al español y de asistencia terapéutica para damnificadas vinculadas a Epstein, con referencias explícitas a “víctimas en la Argentina”, según consta en dos documentos internos.

Otra línea de los archivos expone el envío de material fotográfico de modelos argentinas a la casilla personal del financista. Se trataba de newsletters remitidos por agencias, tanto locales como europeas, cuyos responsables explicaron que formaban parte de suscripciones generales y no de contactos personalizados.

En el análisis de este entramado, se identificaron operaciones, menciones cruzadas y vínculos indirectos que conectan a Epstein con figuras del ámbito económico y social argentino -como el caso de Roberto Giordano -, siempre sobre la base de documentación corroborada y descartando versiones falsas que circulan en redes.

Los correos también revelan mensajes de tono explícito entre interlocutores no identificados, referencias a vuelos hacia Buenos Aires y comentarios sobre estadías en el país o en la región. En uno de ellos, incluso, se alude a un viaje a la capital argentina que habría resultado “muy divertido”.

El negocio fallido de Epstein

El costado financiero ocupa un capítulo clave. En plena crisis económica local de 2018, Epstein sufrió pérdidas millonarias vinculadas a bonos y al tipo de cambio argentino. Su socio financiero detalló quebrantos superiores al millón de dólares, que el propio Epstein cuestionó en correos posteriores.

Los documentos mencionan además contactos con figuras internacionales relacionadas con la Argentina, entre ellos el magnate Joe Lewis, propietario de extensas tierras en la Patagonia. Los intercambios sugieren reuniones, evaluaciones personales y comentarios ambiguos sobre su entorno.

También aparece el registro de transferencias de dinero a personas conocidas del ambiente local y negociaciones frustradas por la venta de un avión privado, operación que nunca se concretó, pero dejó contratos y papeles en poder de Epstein.

Un último capítulo refiere a un viaje que el financista planeó realizar al país a comienzos de 2019, invitado por un allegado. La visita no está claro si se concretó o no. Meses después, Epstein fue arrestado por cargos de explotación sexual de menores y murió bajo custodia en una cárcel de Nueva York, antes de enfrentar el juicio.