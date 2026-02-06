Se conoció que Jeffrey Epstein y un hombre clave de Donald Trump intentaron derrocar al papa Francisco y el escándalo es mundial

Jeffrey Epstein y Steve Bannon intercambiaron mensajes donde no solo buscaban deponer al papa Francisco sino también a otros líderes internacionales.

Este plan del exjefe de campaña de Donald Trump y Jeffrey Epstein contra el papa Francisco causó sorpresa.

El pedófilo Jeffrey Epstein y el exjefe de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, intercambiaron mensajes sobre financiar organizaciones católicas para incursionar en el Vaticano con la intención de deponer al papa Francisco, de acuerdo con unos correos que fueron hechos públicos en la ultima tanda de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia.

En un intercambio de correos, Bannon le dijo a Epstein: "Derribemos a Francisco", y agregó que también deberían atacar a Hillary y Bill Clinton; el presidente de China, Xi Jinping, y a la Unión Europea.

Además, se publicó un video de una larga entrevista entre Bannon y Epstein grabada en 2019, poco antes del arresto del financista, en la que ambos hablaban de política, economía y otros temas mientras muestran una relación más cercana de lo que se conocía públicamente, lo que ha reavivado el debate sobre la red de contactos de Epstein con poderosos y figuras mediáticas.

Las nuevas revelaciones también confirman intercambios entre Epstein y el multimillonario Elon Musk, quien le escribió en 2013 para coordinar una posible visita a sus propiedades en el Caribe.

La nueva filtración de documentos de Jeffrey Epstein La semana pasada, el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación.