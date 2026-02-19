Ultimátum de Trump a Irán sobre un eventual ataque si no hay acuerdo nuclear

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió que podría autorizar un ataque militar sobre Irán si no hay acuerdo nuclear en los próximos 10 días.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió que si no hay acuerdo nuclear con Irán podría avanzar con una acción militar en los próximos días. Además, adelantó que en un plazo de diez días podría definirse un eventual ataque si no prosperan las negociaciones por el programa nuclear de Teherán.

“Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo”, expresó el mandatario durante la reunión inaugural de su Consejo de Paz en Washington D.C., donde aseguró que “con un liderazgo decidido, nada es imposible”.

Según informó CNN, el Ejército estadounidense estaría en condiciones de ejecutar una ofensiva incluso este fin de semana, aunque Trump aún no adoptó una decisión definitiva. De acuerdo a fuentes cercanas, el presidente analiza opciones y consulta con asesores y aliados sobre la conveniencia de una acción militar.

Trump lanzó un últimatum En paralelo, Trump volvió a instar a Irán a alcanzar un entendimiento y lanzó una advertencia: si no hay acuerdo, “sucederán cosas malas”.

“No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región y deben llegar a un acuerdo”, enfatizó.