Javier Milei saca rédito de un nuevo encuentro con Trump, quien llena de elogios al presidente argentino

El mandatario norteamericano volvió a destacar la figura del argentino en la reunión del Consejo de Paz desarrollada este jueves.

El presidente estadounidense Donald Trump elogió al mandatario Javier Milei al mostrarle su “apoyo” en la primera reunión del Consejo de Paz que se llevó a cabo en Washington.

“Sabe, he tenido un muy buen historial apoyando a candidatos dentro de Estados Unidos, pero ahora apoyo a líderes extranjeros, incluyendo a Viktor Orban, que está aquí, y a otros. Y apoyo a este caballero, Milei”, dijo Donald Trump.

De esta manera, Donald Trump promocionó su reciente racha de apoyos a líderes extranjeros elogiando a los mencionados mientras que indicó que cree que el Consejo de Paz asumirá un papel más amplio en la resolución de conflictos globales.

Javier Milei permanecerá menos de 24 horas en Washington ya que viajará de regreso este mismo jueves por la tarde para arribar cerca de las 8 de la mañana del viernes a Buenos Aires.

A su vez, Donald Trump dijo este jueves que el Consejo de Paz prácticamente "supervisará" a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un futuro para asegurarse de su correcto funcionamiento y aseguró que "necesitan ayuda".