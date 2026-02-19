Argentina se involucra en el conflicto: Javier Milei le confirmó a Trump que enviará cascos blancos a Gaza

En su viaje a los Estados Unidos, Javier Milei estuvo presente en el Consejo de Paz impulsado por Donald Trump. Allí hizo la promesa.

En Washington, capital de los Estados Unidos, Donald Trump inauguró el Consejo de Paz, de la que participaron 59 países. El principal e inmediato objetivo de la organización es liderar la reconstrucción de Gaza bajo los lineamientos de Estados Unidos. Javier Milei estuvo presente en el evento y hasta ofreció apoyo argentino directo.

Las palabras de Javier Milei El presidente argentino estuvo presente en el Instituto de Paz Donald J. Trump, sentado al lado del primer ministro húngaro Viktor Orban. Desde allí habló de "la nueva Argentina" que, según expuso, adoptó una "posición clara" en el relacionamiento exterior que implica una defensa "inclaudicable" del "derecho a la vida, la libertad, la propiedad y sus instituciones derivadas". Entre eses derivados incluyó a la libertad de expresión.

Milei Con Trump Milei en la inauguración del Board of Peace. A unos metros, cercanos a Trump, el vicepresidente JD Vance y Marco Rubio, secretario de Estado, también escucharon atentamente como Javier Milei ofreció explícitamente ayuda para la "fuerza de estabilización" que supuesta se formaría para Gaza, bajo el auspicio del plan de paz estadounidense para la región. Milei habló de la posibilidad de desplegar a los Cascos Blancos argentinos, con una amplia experiencia en misiones de ese carácter.

Además, el mandatario argentino fue contundente sobre la necesidad de realinear las instituciones internacionales. "La buena voluntad no alcanza (...) creemos en una diplomacia que asume riesgos para liderar la paz". Estas palabras apuntaban contra aquellos grupos o países que no respetan esos principios fundamentales que Milei antes citó. Incluso llegó a citar la máxima latina que reza si vis pacem, para bellum, es decir, "si quieres la paz, prepárate para la guerra".

Como siempre, no pudieron faltar los elogios para Donald Trump, a quién elogió por "predicar con el ejemplo". Este cerró el acto agradeciendo a todos los presentes y dando cuenta de los miles de millones que irán destinados a Gaza. Los mandatarios se despidieron al ritmo YMCA de Village People y Gloria de Laura Branigan.