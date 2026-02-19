El precio petróleo quiebra la barrera de los 71 dólares el barril, tras conocerse planes de EE.UU contra Irán

El petróleo Brent cruzó este jueves la barrera psicológica de los 70 dólares el barril, marcando US$71,66 este mediodía (10:44 hora de Nueva York) una suba de 1,86% respecto del cierre del día anterior. Es el nivel más alto en seis meses.

El crudo Brent del Mar del Norte es el de referencia en los mercados asiáticos, en Europa y también lo es para la Argentina. El precio del petróleo viene subiendo en las últimas jornadas a medida que se dificulta el diálogo entre representantes de los gobiernos de Estados Unidos e Irán en torno al programa nuclear del país persa.

En la misma línea, también el petróleo ligero de referencia de Estados Unidos y gran parte de América Latina, el West Texas Intermediate (WTI) del Golfo de México, marca 66,40 dólares el barril, un incremento de 2,1% en la jornada.

"El Brent superó los 71,50 dólares y el WTI superó los 66 dólares, ya que los operadores incorporaron en los precios el riesgo de una acción militar estadounidense contra Irán", sostiene Tsvetana Paraskova, analista de mercado para OilPrice.com.

Y agrega que hoy "la preocupación se centra en la posible interrupción del suministro iraní y en los flujos más amplios del Golfo Pérsico, en particular a través del Estrecho de Ormuz".

El análisis destaca que luego de la suba del precio del petróleo de 4% este miércoles, los precios del petróleo subieron otro 1,6% en las operaciones europeas a primera hora del jueves, llevando al Brent a cruzar la línea de los 71,50 dólares, su nivel más alto en seis meses, a medida que se intensificaba la preocupación por una campaña militar estadounidense en Irán.

Petróleo iraní

“Para los mercados petroleros, la preocupación radica claramente en las implicaciones que esta medida tendría no solo para el suministro de petróleo iraní, sino también para los flujos de petróleo del Golfo Pérsico en general, dado el riesgo de interrupción de los envíos a través del Estrecho de Ormuz”, destacaron los estrategas de ING, Warren Patterson y Ewa Manthey, en una nota difundida este jueves.

Estrecho de omruz El estrecho de Ormuz, donde Irán realiza sus maniobras, es un paso marítimo estratégico que conecta el golfo Pérsico con el mar de Omán y concentra una parte clave del tránsito petrolero mundial. Shutterstock

Desde Estados Unidos, la administración Trump advirtió a Irán que sería "muy prudente" llegar a un acuerdo mientras continúan los esfuerzos diplomáticos y las conversaciones. Mientras tanto, hay versiones que indican que Estados Unidos estaría preparando un ataque a Irán este sábado, aunque otras fuentes remarcan que Washington aún no tomó una decisión al respecto.

¿Ataque de Estados Unidos?

Este miércoles un informe de Axios aseguró que Estados Unidos se acerca a una guerra con Irán y apuntó que una ofensiva en Irán no se parecería en nada a la ofensiva contra Venezuela y podría implicar "una ofensiva masiva de semanas", consideró Axios.

Mientras tanto los futuros de Brent empiezan a mostrar inventarios más ajustados de lo que los propios analistas auguraban. El punto es que los operadores están evitando todo lo posible comprar grandes volúmenes de barriles sancionados de Irán, por lo que ante un ajuste en la oferta, impacta en los precios.