Donald Trump y la FIFA invertirán US$75 millones en proyectos deportivos en la Franja de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció que la FIFA participará en un programa para destinar 75 millones de dólares a proyectos vinculados al fútbol en la Franja de Gaza .

La iniciativa fue presentada durante la primera reunión del denominado “Consejo de Paz”, un espacio impulsado por la Casa Blanca con el objetivo de abordar conflictos internacionales, comenzando por el enclave palestino.

El proyecto contempla la construcción de infraestructura deportiva como parte de una estrategia que combina reconstrucción material y diplomacia simbólica. Según se detalló durante el encuentro en Washington, la FIFA y la fundación asociada al mandatario financiarán 50 minicampos de fútbol, cinco estadios de tamaño completo distribuidos en distintos distritos, una academia de formación y un estadio nacional.

50 minicampos de fútbol, con un costo aproximado de US$ 50.000 cada uno (US$ 2,5 millones en total).

El mensaje de Trump

Durante la reunión, Trump subrayó la dimensión simbólica del proyecto y destacó el rol del fútbol como herramienta de reconstrucción social. En diálogo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que el plan busca atraer a figuras internacionales y generar impacto global.

Infantino, por su parte, sostuvo que la reconstrucción de Gaza no debe limitarse a viviendas e infraestructura básica, sino que también debe contemplar espacios que promuevan “emoción, esperanza y confianza”.

El anuncio se produce en un contexto de tensiones persistentes en la región y mientras Estados Unidos intenta posicionarse como actor central en los esfuerzos de estabilización. El Consejo de Paz reunió en Washington a representantes de más de 40 países en su primera sesión formal.

Más allá de la viabilidad política y logística del plan, la iniciativa introduce un componente novedoso en la diplomacia estadounidense: el uso del deporte como instrumento de reconstrucción y soft power en uno de los escenarios más sensibles del mapa internacional.