Escándalo real: tras casi 12 horas, el expríncipe Andrés fue liberado y quedó bajo investigación
Tras pasar casi 12 horas bajo interrogatorio en Norfolk, el ex príncipe Andrés quedó libre bajo investigación por presunto envío de informes oficiales a Jeffrey Epstein.
Luego de su detención este jueves temprano y en el día de su cumpleaños, Andrew Mountbatten-Windsor fue visto saliendo de una estación policial en Norfolk tras permanecer cerca de 12 horas bajo interrogatorio. El arresto se produjo bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, en el marco de la investigación vinculada a los archivos de Jeffrey Epstein.
Este mismo jueves por la noche, el ex príncipe Andrés fue fotografiado en el asiento trasero de un auto abandonando la estación de policía de Aylsham, en el condado de Norfolk, y luego fue trasladado a su residencia en Sandringham Estate, después de ser detenido durante la mañana, en el día de su cumpleaños número 66.
Según la información oficial, fue detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, aunque las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias específicas del caso.
Acusaciones vinculadas a Jeffrey Epstein
El procedimiento policial se produce tras acusaciones de que Andrew habría enviado documentos gubernamentales confidenciales a Jeffrey Epstein. En estos documentos habría habido informes relacionados con visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur, giras que en un principio se dieron en el marco de su rol institucional vinculado al comercio y la inversión internacional.
De todas formas, el ahora ex príncipe Andrew ha negado cualquier vínculo con Epstein. No obstante, no ha respondido de manera directa a las acusaciones más recientes sobre el supuesto envío de informes oficiales.
Aunque la policía no ha detallado el contenido específico de los documentos presuntamente compartidos, la figura legal bajo análisis es la de mala conducta en un cargo público. Este delito, en términos generales, se refiere al uso indebido de una posición oficial para actuar en contra del deber público, en donde por el momento se encuentra libre bajo investigación.