En el día de su cumpleaños, el ex príncipe Andrés fue liberado bajó investigación.

Luego de su detención este jueves temprano y en el día de su cumpleaños, Andrew Mountbatten-Windsor fue visto saliendo de una estación policial en Norfolk tras permanecer cerca de 12 horas bajo interrogatorio. El arresto se produjo bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, en el marco de la investigación vinculada a los archivos de Jeffrey Epstein.

Este mismo jueves por la noche, el ex príncipe Andrés fue fotografiado en el asiento trasero de un auto abandonando la estación de policía de Aylsham, en el condado de Norfolk, y luego fue trasladado a su residencia en Sandringham Estate, después de ser detenido durante la mañana, en el día de su cumpleaños número 66.

Principe Andres Jeffrey Epstein El ex príncipe Andrés aparece dentro de los archivos del ex empresario Jeffrey Epstein. Según la información oficial, fue detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, aunque las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias específicas del caso.

Acusaciones vinculadas a Jeffrey Epstein El procedimiento policial se produce tras acusaciones de que Andrew habría enviado documentos gubernamentales confidenciales a Jeffrey Epstein. En estos documentos habría habido informes relacionados con visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur, giras que en un principio se dieron en el marco de su rol institucional vinculado al comercio y la inversión internacional.

De todas formas, el ahora ex príncipe Andrew ha negado cualquier vínculo con Epstein. No obstante, no ha respondido de manera directa a las acusaciones más recientes sobre el supuesto envío de informes oficiales.