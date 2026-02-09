Escándalo en la realeza británica: el rey Carlos III le soltó la mano al expríncipe Andrés y está dispuesto a ayudar a la policía

El rey expresó su “profunda preocupación” y aseguró que la Casa Real colaborará si las autoridades lo requieren, en el marco del caso vinculado a Jeffrey Epstein.

Tras la aparición de su hermano en los archivos de Jeffrey Epstein, Carlos III colaboraría con las autoridades.

El rey Carlos III afirmó que está dispuesto a colaborar con la policía británica que evalúa una denuncia por presunta filtración de información de Estado atribuida a su hermano, Andrew Mountbatten-Windsor. El pronunciamiento fue difundido por el Palacio de Buckingham.

En un comunicado divulgado este lunes, el Palacio de Buckingham informó que el rey manifestó su “profunda preocupación” por las acusaciones que continúan apareciendo en relación con la conducta del príncipe Andrés. Según el texto, la Casa Real cooperará con las autoridades “si así se lo solicitan”.

Principe Andres Jeffrey Epstein Tras la difusión de los archivos de Epstein, se determinó la participación del príncipe Andrés. “El Rey dejó clara, con palabras y acciones sin precedentes, su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz respecto a la conducta del señor Mountbatten-Windsor”, señaló un vocero del palacio. El comunicado añadió que, en caso de contacto por parte de la Policía de Thames Valley, “estamos listos para apoyarlos como cabría esperar”.

La aparición de Carlos III en los archivos de Jeffrey Epstein La declaración marca la primera intervención directa de Carlos III en el escándalo vinculado al financista estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019 y acusado de abuso sexual de menores. La reacción del monarca se produce luego de que medios británicos y estadounidenses difundieran correos electrónicos que sugieren que el entonces príncipe Andrés habría compartido información reservada.

De acuerdo con esas publicaciones, los mensajes harían referencia al envío de informes oficiales y detalles de viajes al magnate estadounidense durante el período en que Andrew Mountbatten-Windsor se desempeñó como enviado especial del Reino Unido para el Comercio Internacional.