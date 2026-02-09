Descubrimiento en Inglaterra: una espada con runas y un detalle rarísimo que intriga a los expertos

El descubrimiento ocurrió cerca de Canterbury, en un antiguo cementerio anglosajón. La pieza se conservó de forma excepcional y dejó señales que abren nuevas preguntas sobre esa época.

El descubrimiento en Inglaterra sumó nuevas pistas sobre la vida anglosajona y el valor simbólico de estas armas.

El descubrimiento de una espada anglosajona del siglo VI, encontrada cerca de Canterbury, Inglaterra, está llamando la atención de los arqueólogos por un motivo simple: se conservó de forma extraordinaria pese a tener unos 1.500 años.

La investigación fue encabezada por el equipo de la University of Central Lancashire (UCLan), con el profesor Duncan Sayer al frente. El descubrimiento también será parte de un episodio del programa Digging for Britain (BBC Two), donde se mostrará el contexto del sitio y por qué esta pieza es tan relevante.

Según explicaron los especialistas, la espada se destaca por su trabajo artesanal. Tiene empuñadura con plata y dorado, y además presenta inscripciones rúnicas en la hoja y en piezas metálicas asociadas. Esas runas, usadas en el norte de Europa antes de que se impusiera el alfabeto latino, aportan pistas sobre la escritura de la época y los intercambios culturales.

image El descubrimiento sorprendió por su nivel de detalle y por su conservación. Universidad de Central Lancashire Las claves de este descubrimiento Otro punto clave del descubrimiento fue que, junto al arma, aparecieron restos orgánicos muy poco comunes. El equipo identificó partes de una vaina de madera y cuero, con un revestimiento de piel de castor. Ese nivel de preservación es raro y sugiere tanto condiciones de entierro favorables como el alto estatus de la persona enterrada.

"Sables como este no eran solo armas", señaló Sayer. "Eran señales de autoridad y de poder, y muchas veces pasaban de generación en generación", agregó. Por la posición del cuerpo, los arqueólogos creen que el hombre fue sepultado abrazando la espada, como si existiera un vínculo personal con ese objeto.