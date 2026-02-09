Estados Unidos alerta a buques en Ormuz en medio de la tensión nuclear con Irán

Estados Unidos emitió este lunes una nueva alerta de seguridad dirigida a buques comerciales con bandera estadounidense que navegan por el estrecho de Ormuz , uno de los corredores marítimos más estratégicos del comercio energético global. La advertencia se produce en un contexto de creciente tensión con Irán , tanto por su programa nuclear como por el riesgo de incidentes con fuerzas iraníes en la región.

El aviso fue difundido por la Administración Marítima , dependiente del Departamento de Transporte de Estados Unidos , que instó a las embarcaciones a extremar las medidas de precaución al atravesar el paso que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo, por donde circula una porción clave del suministro mundial de petróleo y gas natural.

Según el documento oficial, los buques estadounidenses deben mantenerse “lo más lejos posible del mar territorial de Irán”, siempre que ello no comprometa la seguridad de la navegación. Además, la directriz establece que, ante una eventual solicitud de inspección por parte de fuerzas iraníes, los capitanes deben rechazarla de forma verbal.

El protocolo también fija una conducta específica en caso de abordaje. “Si fuerzas iraníes abordan un buque comercial con bandera estadounidense, la tripulación no debe resistirse por la fuerza”, señala el texto, que busca reducir el riesgo de escaladas violentas en una zona altamente militarizada.

El estrecho de Ormuz es considerado un punto neurálgico del sistema energético internacional. A diario lo cruzan buques que transportan millones de barriles de crudo y grandes volúmenes de gas natural provenientes de los países del Golfo. Una parte significativa del corredor se encuentra bajo jurisdicción iraní, lo que otorga a Teherán una posición estratégica sobre una vía vital para los mercados globales.

Irán ya ha utilizado en el pasado ese control geográfico como herramienta de presión política y militar. En distintos episodios amenazó con cerrar el estrecho y retuvo petroleros y embarcaciones comerciales bajo acusaciones de contrabando o violaciones a las normas marítimas, generando alarma entre navieras y gobiernos.

La nueva advertencia de Washington coincide con la reactivación de contactos diplomáticos indirectos entre Estados Unidos e Irán, con mediación de Omán, orientados a retomar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, las señales políticas continúan siendo contradictorias.

La respuesta de Irán

El canciller iraní, Abás Araqhchi, reiteró que Teherán no está dispuesto a renunciar al enriquecimiento de uranio y advirtió que su país no aceptará esa exigencia “incluso si se nos impone una guerra”. Además, puso en duda la voluntad de Washington de entablar negociaciones genuinas y aseguró que Irán evaluará “el conjunto de señales” antes de definir la continuidad del diálogo.

Araqhchi confirmó, además, que su gobierno mantiene consultas con China y Rusia, a las que calificó como socios estratégicos en este proceso.

Desde la Casa Blanca, en tanto, la postura oficial es que cualquier eventual acuerdo debe exceder el plano nuclear. La administración de Donald Trump insiste en incluir en la agenda el programa de misiles balísticos de Irán, su respaldo a grupos armados en Medio Oriente y la situación de los derechos humanos.

En paralelo a la vía diplomática, Washington profundizó la presión económica sobre Teherán. El viernes, Trump firmó una orden ejecutiva que impone un arancel del 25% a las importaciones provenientes de cualquier país que compre, directa o indirectamente, bienes o productos de origen iraní.

La tensión también se refleja en el plano regional. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, denunció “el intento del régimen más extremo del mundo de obtener el arma más peligrosa del mundo”, en referencia al programa nuclear iraní, y lo calificó como una amenaza para la estabilidad internacional.

Desde Teherán, Araqhchi respondió que el despliegue militar estadounidense en la región “no nos asusta”, aludiendo al grupo aeronaval encabezado por el portaaviones USS Abraham Lincoln, presente en el Golfo desde enero.

Tras la última ronda de contactos en Omán, Trump afirmó que las conversaciones habían sido “muy buenas” y que continuarían “a comienzos de la próxima semana”. Desde la cancillería iraní, en cambio, advirtieron que “todavía queda un largo camino por recorrer para establecer la confianza”.