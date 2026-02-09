Persecución en altamar: Estados Unidos interceptó un buque petrolero en el Océano Índico

El Departamento de Guerra de los Estados Unidos lo comunicó a través de sus redes sociales. La persecución comenzó en el mar Caribe.

Luego de días de rastreo, Estados Unidos interceptó este lunes al buque petrolero Aquila II en el Océano Índico. La persecución habría comenzado mientras el tanquero navegaba el mar Caribe y fue apuntado debido a sus vínculos con Venezuela, sumado a las repetidas violaciones a sanciones internacionales que limitan las transferencias de crudo a ese país y a Cuba.

De acuerdo a una publicación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en X, se llevó adelante "una inspección, una interdicción marítima y el abordaje del Aquila II sin incidentes en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (Indopacom)".

Buque Petrolero Incautado Por Estados Unidos X: @HeverCastroB El Departamento de Guerra justificó la acción al señalar que el buque Aquila II operaba en desacato a los límites de la “cuarentena” impuesta por el presidente Donald Trump a embarcaciones sancionadas que navegan en el Caribe. Según el comunicado oficial, el petrolero intentó escapar, pero fue rastreado y perseguido desde esa región hasta el océano Índico.

La “cuarentena” marítima y la presión sobre Venezuela Desde el organismo remarcaron el alcance global de la operación y advirtieron que ninguna nación posee una capacidad similar en el mundo para imponer su autoridad por tierra, mar o aire, al tiempo que aseguraron que las Fuerzas Armadas estadounidenses “los encontrarán y les harán justicia”, incluso a miles de kilómetros de su territorio.

La medida se enmarca en la denominada Operation Lanza del Sur, vigente desde diciembre de 2025, mediante la cual Estados Unidos aplica una cuarentena marítima a petroleros vinculados a Venezuela. En ese contexto, ya fueron abordados o incautados al menos siete buques.